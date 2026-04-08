Samson è disponibile, ma le prime recensioni non sono per niente positive

Oggi è il giorno fatidico per Samson, la prima fatica di Liquid Swords, uno studio di sviluppo formato da ex Avalanche (serie Just Cause). Come preannunciato, il gioco è disponibile su Steam per 24,99 euro. "Siamo estremamente grati a tutti coloro che ci hanno accompagnati finora in questo percorso, e diamo un caloroso benvenuto anche a tutti i nuovi arrivati," hanno scritto gli sviluppatori su Steam per celebrare questo importante momento. "Speriamo che vi divertiate moltissimo con il gioco. Siamo davvero orgogliosi di poterlo finalmente condividere con il mondo. È stata un'avventura incredibile, e non vediamo l'ora di scoprire cosa riserva il futuro per Samson.
Grazie per il supporto, grazie di giocarci, e benvenuti a Tyndalston."
Prime recensioni
Purtroppo l'entusiasmo degli sviluppatori non è condiviso dalle prime recensioni, davvero fredde verso il povero Samson. Per adesso sono disponibili pochi articoli, che però parlano di un titolo ripetitivo e dal sistema di combattimento superficiale.
In generale, i voti vanno dal 3 di SmashPad all'8 di The Outerhaven Productions, per una media voto che attualmente è sul 60 (OpenCritic).
Va detto che le recensioni sono ancora poche, quindi le segnaliamo più che altro per dare un'idea di massima dell'accoglienza iniziale di Samson. Vediamole:
- The Outerhaven Productions - 4 / 5
- The Nerd Stash - 7 / 10
- AltChar - 65 / 100
- Console Creatures - 6 / 10
- DayOne - 4 / 10
- SmashPad - 1.5 / 5
È molto presto anche per cercare di capire l'andamento del gioco su Steam. Attualmente i giocatori contemporanei sono 2.348, secondo quanto rilevato da Steamdb, ma si tratta di un dato preliminare, che si definirà meglio nelle prossime ore.