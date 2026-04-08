Samson è disponibile, ma le prime recensioni non sono per niente positive

Oggi è il giorno fatidico per Samson, la prima fatica di Liquid Swords, uno studio di sviluppo formato da ex Avalanche (serie Just Cause). Come preannunciato, il gioco è disponibile su Steam per 24,99 euro. "Siamo estremamente grati a tutti coloro che ci hanno accompagnati finora in questo percorso, e diamo un caloroso benvenuto anche a tutti i nuovi arrivati," hanno scritto gli sviluppatori su Steam per celebrare questo importante momento. "Speriamo che vi divertiate moltissimo con il gioco. Siamo davvero orgogliosi di poterlo finalmente condividere con il mondo. È stata un'avventura incredibile, e non vediamo l'ora di scoprire cosa riserva il futuro per Samson.

Grazie per il supporto, grazie di giocarci, e benvenuti a Tyndalston."