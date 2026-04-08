Starfield triplica i giocatori su Steam dopo il lancio dell'aggiornamento Rotte Libere

Il lancio dell'aggiornamento Rotte Libere e dell'espansione Terran Armada ha fatto bene a Starfield, quantomeno su Steam, dove ha triplicato il suo picco di giocatori contemporanei rispetto ai numeri fatti negli ultimi mesi. Nelle ultime 24 ore il picco massimo ha toccato quota 19.914, decisamente superiore ai picchi delle settimane precedenti, oscillante tra i 5.000 e i 7.000 utenti.

Ripresa

Il grafico di Steamdb è eloquente nel mostrare l'aumento di giocatori post aggiornamenti.

L'andamento di Starfield nell'ultimo anno

In termini di vendite, è difficile sapere come stia andando, visto che queste ultima dovrebbero concentrarsi sulla versione PlayStation 5, l'unica completamente inedita. Comunque sia, su Steam il gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda è tornato nella top 10 dopo anni di assenza, subito sotto al remake di Resident Evil 4 e sopra a Grand Theft Auto V Enhanced.

Il risultato è da considerarsi interessante sopratutto in virtù dell'assenza di offerte da parte di Bethesda. Quindi chi lo sta comprando oggi, lo sta facendo a prezzo pieno.

Starfield è un gioco di ruolo ambientato nello spazio, in cui ci si confronta con una minaccia sconosciuta, vagando per pianeti e colonie spaziali alla ricerca di missioni e risorse, di fazion con cui rapportarsi e di avventure da vivere. All'uscita è stato accolto da giudizi ambivalenti: c'è chi lo considera un'opera enorme, degna degli altri classici di Bethesda e chi connota proprio questo fatto in negativo, puntando il dito contro alcuni sistemi obsoleti e alla mancanza di effetti tangibili per le scelte del giocatore.

Comunque la pensiate, è disponibile per PC, Xbox Series X e S e da poche ore anche per PlayStation 5.