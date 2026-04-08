La data di uscita di Halo: Campaign Evolved è stata rivelata?

La data di uscita di Halo: Campaign Evolved potrebbe essere stata rivelata da un profilo X che si occupa da tempo di riportare notizie legate alla serie Microsoft: stando a questa fonte, il remake sarà disponibile a partire dal 28 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Non è tutto, però: il leaker sostiene che il gioco avrà un accesso anticipato di cinque giorni, probabilmente riservato a chi prenoterà il pacchetto upgrade per un'edizione speciale: in questo caso l'esperienza risulterà fruibile dal 23 luglio.
Quest'ultima strategia è in linea con quanto fatto da Microsoft per molte delle sue ormai ex esclusive in arrivo su Xbox Game Pass, dunque appare del tutto plausibile e immaginiamo verrà declinata nella forma di un bonus prenotazione sulle altre piattaforme.
Si tratta, a conti fatti, di un'espediente che la casa di Redmond ha ormai consolidato e che le consente di realizzare incassi extra rispetto al tanto discusso modello di business del Game Pass, specie con i titoli più attesi.
Nessun lancio a sorpresa?
La classificazione di Halo: Campaign Evolved in Australia ha fatto pensare a un possibile lancio a sorpresa del remake, teoria che tuttavia stride con queste informazioni, secondo cui appunto il gioco farà il proprio debutto verso la fine di luglio.
Quel che è certo è che c'è molta attesa attorno a questo rifacimento, che abbatterà l'ultimo tabù per quanto concerne l'arrivo delle produzioni first party Microsoft su PS5.