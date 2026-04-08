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La data di uscita di Halo: Campaign Evolved è stata rivelata?

Stando a quanto riportato da un leaker, la data di uscita di Halo: Campaign Evolved potrebbe essere stata rivelata e il gioco avrà anche un accesso anticipato a pagamento.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/04/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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La data di uscita di Halo: Campaign Evolved potrebbe essere stata rivelata da un profilo X che si occupa da tempo di riportare notizie legate alla serie Microsoft: stando a questa fonte, il remake sarà disponibile a partire dal 28 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non è tutto, però: il leaker sostiene che il gioco avrà un accesso anticipato di cinque giorni, probabilmente riservato a chi prenoterà il pacchetto upgrade per un'edizione speciale: in questo caso l'esperienza risulterà fruibile dal 23 luglio.

Quest'ultima strategia è in linea con quanto fatto da Microsoft per molte delle sue ormai ex esclusive in arrivo su Xbox Game Pass, dunque appare del tutto plausibile e immaginiamo verrà declinata nella forma di un bonus prenotazione sulle altre piattaforme.

L'attore di Master Chief si scaglia contro Trump per l'uso di Halo in un video di propaganda L'attore di Master Chief si scaglia contro Trump per l'uso di Halo in un video di propaganda

Si tratta, a conti fatti, di un'espediente che la casa di Redmond ha ormai consolidato e che le consente di realizzare incassi extra rispetto al tanto discusso modello di business del Game Pass, specie con i titoli più attesi.

Nessun lancio a sorpresa?

La classificazione di Halo: Campaign Evolved in Australia ha fatto pensare a un possibile lancio a sorpresa del remake, teoria che tuttavia stride con queste informazioni, secondo cui appunto il gioco farà il proprio debutto verso la fine di luglio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Quel che è certo è che c'è molta attesa attorno a questo rifacimento, che abbatterà l'ultimo tabù per quanto concerne l'arrivo delle produzioni first party Microsoft su PS5.

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