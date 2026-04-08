Il mouse da gaming Razer Basilisk V3 cala di prezzo: 26.000 DPI, pulsanti programmabili e rotellina inclinabile

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul mouse da gaming targato Razer, si tratta del Basilisk V3 che viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,82€. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Dotato di 11 pulsanti programmabili, consente di assegnare macro e funzioni avanzate per adattarsi a qualsiasi stile di gioco, includendo anche un pratico grilletto multifunzione ideale per azioni rapide come il push-to-talk o il ping.
Ulteriori dettagli sul mouse
Uno degli elementi distintivi è la rotella inclinabile Razer HyperScroll, che può passare da una modalità a scorrimento libero, perfetta per navigare velocemente, a una modalità tattile più precisa, utile per selezionare armi o abilità nei momenti cruciali.
L'esperienza visiva è altrettanto coinvolgente grazie alle 11 zone di illuminazione Razer Chroma RGB, completamente personalizzabili con milioni di colori ed effetti dinamici compatibili con numerosi giochi.
Il design ergonomico con supporto per il pollice garantisce comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, mentre gli switch ottici di seconda generazione assicurano una risposta rapidissima e affidabile, con una durata fino a 70 milioni di clic.