Il mouse da gaming Razer Basilisk V3 cala di prezzo: 26.000 DPI, pulsanti programmabili e rotellina inclinabile

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul mouse da gaming targato Razer, si tratta del Basilisk V3 che viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,82€. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Dotato di 11 pulsanti programmabili, consente di assegnare macro e funzioni avanzate per adattarsi a qualsiasi stile di gioco, includendo anche un pratico grilletto multifunzione ideale per azioni rapide come il push-to-talk o il ping.