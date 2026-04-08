Torna nella Valle delle Miniere: Gothic 1 Remake per PC è in preordine su Instant Gaming

Se vuoi tuffarti nuovamente nell'atmosfera di Gothic, o non hai ancora mai recuperato questo titolo, sappi che Gothic 1 Remake per PC è attualmente in preordine su Instant Gaming. Costa 40,25 € invece di 50 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Ricordiamo che il gioco uscirà ufficialmente il 5 giugno 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura rinnovata

Come ti abbiamo anticipato, si tratta del remake fedele al grande classico GDR. Lo spirito di esplorazione e i sistemi di progressione sono fedeli al titolo originale, ma l'esperienza complessiva è stata migliorata per offrirti un gameplay ancora più immersivo e convincente. Il sistema di combattimento è più moderno, fluido e dinamico senza cambiarne l'approccio tattico. Potrai goderti più di 50 ore di gameplay e scoprire il vasto e pericoloso mondo della Colonia.

Sceglierai a quale fazione unirti e svilupperai le tue abilità e il tuo stile di gioco di conseguenza, giocando nei panni dell'Eroe senza nome. Che tu abbia già giocato a Gothic o che sia la tua prima volta, questo titolo è perfetto se ami il genere. Inoltre, preordinandolo otterrai come bonus la colonna sonora ufficiale.