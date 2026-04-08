Se vuoi tuffarti nuovamente nell'atmosfera di Gothic, o non hai ancora mai recuperato questo titolo, sappi che Gothic 1 Remake per PC è attualmente in preordine su Instant Gaming. Costa 40,25 € invece di 50 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Ricordiamo che il gioco uscirà ufficialmente il 5 giugno 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Torna nella Valle delle Miniere: Gothic 1 Remake per PC è in preordine su Instant Gaming
Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Gothic 1 Remake per PC in preordine. Si tratta della versione rivisitata del grande classico che ha fatto la storia dei GDR.
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