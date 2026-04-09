WhatsApp down: disservizi anche per Facebook e Instagram

Negli ultimi minuti stanno aumentando le segnalazioni degli utenti su Downdetector. Le problematiche riguardano WhatsApp, Facebook e Instagram e non si tratterebbe di un caso isolato, dato che il grafico mostra un'impennata.

Problemi per WhatsApp e altre piattaforme

Le problematiche sono più o meno le stesse: su WhatsApp non è possibile inviare o ricevere messaggi. Anche noi abbiamo notato questo problema, tra l'altro esteso alle altre piattaforme come Instagram e Facebook. Come vi abbiamo anticipato, non si tratta di un caso isolato ma probabilmente la causa è legata all'infrastruttura.

Le segnalazioni

Al momento in cui scriviamo la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma altri utenti potrebbero continuare a riscontrare rallentamenti. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali, ma fateci sapere nei commenti qui sotto se riuscite a utilizzare le piattaforme senza problemi.