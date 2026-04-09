WhatsApp down: disservizi anche per Facebook e Instagram

Negli ultimi minuti stanno aumentando le segnalazioni degli utenti su Downdetector. Le problematiche riguardano WhatsApp, Facebook e Instagram e non si tratterebbe di un caso isolato, dato che il grafico mostra un'impennata.
Problemi per WhatsApp e altre piattaforme
Le problematiche sono più o meno le stesse: su WhatsApp non è possibile inviare o ricevere messaggi. Anche noi abbiamo notato questo problema, tra l'altro esteso alle altre piattaforme come Instagram e Facebook. Come vi abbiamo anticipato, non si tratta di un caso isolato ma probabilmente la causa è legata all'infrastruttura.
Al momento in cui scriviamo la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma altri utenti potrebbero continuare a riscontrare rallentamenti. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali, ma fateci sapere nei commenti qui sotto se riuscite a utilizzare le piattaforme senza problemi.
Problemi anche per Claude
Oltre alle piattaforme di Meta, si registra il sesto malfunzionamento per Claude in meno di un mese. Le segnalazioni continuano ad aumentare e molti utenti non riescono ad accedere a Claude Chat. Secondo quanto riportato da Anthropic, Sonnet 4.6 riporta tassi di errore particolarmente elevati e sta cercando di trovare una soluzione. Purtroppo, però, occorrerà attendere ancora.
L'articolo è in aggiornamento e vi informeremo prontamente in caso di novità.