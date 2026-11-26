La tecnologia OLED è già presente su diversi dispositivi Apple, ma per vederla arrivare anche su MacBook Air bisognerà attendere ancora. Il nuovo modello dovrebbe introdurre non solo uno schermo OLED , ma anche un design completamente rinnovato. Il debutto, tuttavia, non sarebbe imminente: secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare tra la fine del 2027 e il 2028. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

Un primo aggiornamento nel 2027, poi un design completamente rinnovato

Le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg, che ne ha parlato nel suo podcast "Power On". Secondo quanto riferito, all'inizio del 2027 Apple dovrebbe presentare un MacBook Air aggiornato con chip M6. Non sono però previsti cambiamenti al design né l'introduzione di uno schermo OLED: l'aggiornamento dovrebbe concentrarsi principalmente sulle prestazioni offerte dal nuovo processore. Nello stesso periodo potrebbe arrivare anche il presunto MacBook Neo 2, con ulteriori novità hardware.

Il MacBook Air dovrebbe ricevere un importante aggiornamento prossimamente

Per il vero rinnovamento del MacBook Air bisognerà invece attendere più a lungo. Il nuovo design e il display OLED potrebbero debuttare tra la fine del 2027 e il 2028, segnando un cambiamento più significativo rispetto ai consueti aggiornamenti hardware. "Il MacBook Air è il computer più popolare di Apple e l'azienda deve mantenerlo sempre al passo con i tempi. Pertanto, prevedo che nel 2027 o nel 2028 assisteremo a un importante rinnovamento del MacBook Air. E credo che la tecnologia OLED sarà parte integrante di questo rinnovamento", ha detto Gurman.