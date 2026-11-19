Secondo le indiscrezioni, infatti, Apple e Samsung Electronics sarebbero vicine a un accordo della durata di quattro o cinque anni , una mossa piuttosto rara, volta ad assicurare le forniture di chip a partire dalla prima metà del 2027.

Apple cambia strategia

Le informazioni sono state riportate dal quotidiano sudcoreano Maeil Business Newspaper. È bene specificare che l'accordo sarebbe ancora in fase di trattativa, sebbene nelle fasi finali, quindi non è stato ancora siglato ufficialmente. Secondo quanto riportato, il contratto proposto prevede che Apple acquisti un volume minimo di chip DRAM ogni anno fino al 2031 o al 2032. Non sarebbe invece previsto un prezzo fisso per tutta la durata dell'intesa: il costo dei chip verrebbe definito in base alle condizioni di mercato, tenendo conto quindi delle eventuali variazioni dei prezzi delle memorie.

Come anticipato, Apple per anni si è basata su rinnovi contrattuali frequenti, in modo da spingere i fornitori ad abbassare i prezzi dei componenti. Tuttavia, la crisi delle RAM ha ridotto rapidamente l'offerta di memoria, mettendo quindi in difficoltà le aziende e costringendo Apple a rivedere la propria strategia di approvvigionamento.

Secondo le indiscrezioni, l'azienda avrebbe dovuto anche raddoppiare la spesa per le memorie DRAM. Da non dimenticare, poi, che i rincari dei componenti hanno già avuto ripercussioni sui prezzi dei dispositivi, facendo ricadere parte dei costi aggiuntivi sui consumatori, che ne hanno pagato le conseguenze (letteralmente). Per il 2027 non sono da escludere ulteriori aumenti.