Se volete riunire gli Avengers, gli X-Men e i Fantastici Quattro in un'avventura action ricca di ironia, su Instant Gaming potete recuperare LEGO Marvel Super Heroes in versione PC e Mac (Steam) a poco più di due euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 20 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 91%, proponendo la chiave a una base netta di 1,79 euro. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma richiesta per completare l'acquisto sale a 2,18 euro, importo che fissa lo sconto effettivo all'89% e vi garantisce un risparmio reale di 17,82 euro. Per riscattare il codice digitale e aggiungerlo alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Oltre cento personaggi giocabili e una Manhattan esplorabile: il classico Traveller's Tales su Steam

La storia originale prende il via quando Silver Surfer viene abbattuto nei cieli di New York e la sua tavola si frantuma in decine di Mattoncini Cosmici sparsi per il pianeta. Per impedire a Loki e a una coalizione di supercriminali, tra cui il Dottor Destino, Magneto, Abominio e Galactus, di assemblare un'arma capace di distruggere la Terra, Nick Fury chiama a raccolta tutti i più celebri eroi dell'universo Marvel. La campagna principale accompagna così Iron Man, Hulk, Thor, Capitan America, Spider-Man e Wolverine in una sequenza serrata di missioni che spaziano dalla Stark Tower alla X-Mansion, fino alla base spaziale di Asteroide M.

Sul piano del gameplay, il titolo sviluppa la formula collaudata da Traveller's Tales alternando combattimenti dinamici, costruzione di strutture con i mattoncini e rompicapo ambientali basati sui poteri specifici di ciascun personaggio. Il roster supera il centinaio di figure sbloccabili, ognuna dotata di abilità distintive indispensabili per raggiungere aree segrete: si passa dal volo e dai raggi repulsori di Tony Stark al senso di ragno e alle ragnatele di Peter Parker, fino alla forza bruta di Hulk e al magnetismo di Magneto. Al di fuori dei livelli della storia, una riproduzione open world dell'isola di Manhattan funge da grande hub esplorabile liberamente a piedi o a bordo di numerosi veicoli, ricchissimo di gare, incarichi secondari narrati da Deadpool e collezionabili nascosti.

L'offerta riguarda la Standard Edition, affrontabile interamente in solitaria oppure in cooperativa locale con schermo condiviso dinamico per due giocatori. Riscattando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, mentre l'integrazione con il client Valve garantisce l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud e la piena compatibilità sia con controller sia con mouse e tastiera.