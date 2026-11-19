Build a Rocket Boy, lo studio di Edimburgo dietro il fallimentare MindsEye, è in amministrazione controllata e deve ripagare debiti per oltre 61 milioni di sterline.

Build a Rocket Boy, lo studio dietro MindsEye, sta cercando di ripagare i suoi debiti attraverso azioni legali contro i "sabotatori" che, a suo dire, hanno contribuito al fallimento del gioco. MindsEye è un action adventure dalla forte componente narrativa, era nato inizialmente come parte di Everywhere, la piattaforma di creazione definita una sorta di "Roblox per adulti" e guidata da Leslie Benzies, ex responsabile della serie Grand Theft Auto. Build a Rocket Boy aveva poi concentrato gli sforzi sul gioco, arrivando a contare oltre 500 dipendenti nel periodo di massima espansione.

Sabotatori! Al debutto, nel giugno 2025, MindsEye è stato però un grande insuccesso: i giocatori lo hanno descritto come "rotto", "pieno di bug" e "il peggior gioco del 2025". Lo studio si era detto "affranto" per i problemi riscontrati e aveva promesso una serie di patch per risolvere le gravi carenze di prestazioni, i glitch e i bug nel comportamento dell'intelligenza artificiale. Nonostante i licenziamentoi, Benzies aveva assicurato al personale che lo studio si sarebbe ripreso e avrebbe rilanciato il gioco, attribuendo le difficoltà, tra le altre cose, a "sabotatori" interni ed esterni. Il CEO Mark Gerhard aveva parlato di indagini su quella che definiva "attività criminale" legata al lancio.