Build a Rocket Boy, lo studio dietro MindsEye, sta cercando di ripagare i suoi debiti attraverso azioni legali contro i "sabotatori" che, a suo dire, hanno contribuito al fallimento del gioco.
MindsEye è un action adventure dalla forte componente narrativa, era nato inizialmente come parte di Everywhere, la piattaforma di creazione definita una sorta di "Roblox per adulti" e guidata da Leslie Benzies, ex responsabile della serie Grand Theft Auto. Build a Rocket Boy aveva poi concentrato gli sforzi sul gioco, arrivando a contare oltre 500 dipendenti nel periodo di massima espansione.
Sabotatori!
Al debutto, nel giugno 2025, MindsEye è stato però un grande insuccesso: i giocatori lo hanno descritto come "rotto", "pieno di bug" e "il peggior gioco del 2025". Lo studio si era detto "affranto" per i problemi riscontrati e aveva promesso una serie di patch per risolvere le gravi carenze di prestazioni, i glitch e i bug nel comportamento dell'intelligenza artificiale.
Nonostante i licenziamentoi, Benzies aveva assicurato al personale che lo studio si sarebbe ripreso e avrebbe rilanciato il gioco, attribuendo le difficoltà, tra le altre cose, a "sabotatori" interni ed esterni. Il CEO Mark Gerhard aveva parlato di indagini su quella che definiva "attività criminale" legata al lancio.
Per colpa di chi?
A settembre di quest'anno è emerso che la società, con sede a Edimburgo, rischiava la chiusura ed è entrata in amministrazione. Oggi, alla vigilia del lancio di GTA 6, sulla pagina di BARB presso Companies House è comparsa la proposta degli amministratori, che elenca debiti e creditori e illustra come la società intenda coprirli. Il totale è di 61,7 milioni di sterline. La quota maggiore, 36,4 milioni di sterline, è dovuta a NetEase, tra i principali investitori di BARB e partecipante a diversi round di finanziamento, compreso un Series D da 110 milioni di dollari nel gennaio 2024. Secondo i documenti, entro il 2024 lo studio aveva raccolto oltre 233 milioni di sterline di investimenti. Tra i creditori compare anche OpenAI, a cui sono dovute 19,90 sterline.
Gerhard aveva sostenuto che lo studio fosse vittima di spionaggio industriale e di "sabotatori", accusando in particolare Ritual Network, agenzia di gestione di canali YouTube e TikTok, di aver danneggiato la reputazione di BARB con una campagna di propaganda coordinata. Ritual Network ha negato ogni addebito, compresa l'idea di aver orchestrato una campagna diffamatoria da un milione di dollari contro MindsEye.
La proposta definisce le indagini su "diverse terze parti" come "il principale asset dell'amministrazione", il che lascia intendere che le possibilità di ripagare i debiti dipendano dall'esito delle cause. Il documento sostiene che le prospettive commerciali del gioco possano essere state compromesse da una campagna coordinata di recensioni e commenti negativi, e che gli amministratori abbiano raccolto informazioni su soggetti coinvolti nell'organizzarla e finanziarla, avviando azioni legali contro alcuni di loro. Eventuali richieste potrebbero avere un valore rilevante, ma l'entità del recupero resta incerta e dipende da indagini, procedimenti e azioni ancora in corso.