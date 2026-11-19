Se volete addentrarvi nelle profondità delle Montagne Nebbiose per ricostruire l'antico regno dei Nani, su Instant Gaming potete recuperare The Lord of the Rings: Return to Moria per PC (Steam) a poco più di tre euro . Il prezzo di listino ufficiale ammonta a 25 euro, ma lo store applica a catalogo un taglio dell'89%, esponendo una base netta di 2,69 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto sale a 3,28 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'87% e vi garantisce un risparmio reale di 21,72 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link qui .

Scavare, forgiare e sopravvivere nell'oscurità: l'avventura nella Terra di Mezzo

Ambientato nella Quarta Era della Terra di Mezzo, ben oltre gli eventi narrati nei romanzi di J.R.R. Tolkien, il titolo firmato da Free Range Games vede i Nani rispondere alla chiamata di Lord Gimli Portatore del Riccio. L'obiettivo della spedizione è riconquistare la leggendaria patria perduta di Moria, nota anche come Khazad-dûm, rimasta abbandonata e infestata dalle creature dell'Ombra. Dopo aver personalizzato nel dettaglio il proprio personaggio nanico, ci si ritrova intrappolati nelle caverne sotterranee e costretti a farsi strada attraverso ambienti generati proceduralmente, tra antiche sale in rovina, miniere crollate e giacimenti inesplorati.

Sul piano del gameplay, l'opera fonde esplorazione, sopravvivenza e costruzione di basi attorno alle tradizioni dei Nani. Avanzare nel buio richiede di estrarre ferro, oro, quarzo e il prezioso mithril, riaccendere le antiche fucine per forgiare armi, armature e picconi sempre più resistenti e allestire rifugi fortificati dove riposare, cucinare e preparare bevande. Ogni colpo di piccone produce però rumore, attirando orde di Orchi, Goblin e creature delle profondità che mettono sotto assedio gli accampamenti e costringono a gestire con attenzione luce, fatica e morale del gruppo, accompagnando le sessioni di scavo con i canti tradizionali della stirpe di Durin.

L'offerta riguarda l'edizione base completa, affrontabile interamente in solitaria oppure in modalità cooperativa online fino a otto giocatori. Riscattando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e il supporto completo sia per mouse e tastiera sia per controller.