Apple aumenta di 150 euro i prezzi degli iPhone in Italia: rincaro anche per iPhone 17

La presentazione dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max ha portato con sé anche un aumento di 150 euro in Italia rispetto ai prezzi con cui Apple aveva lanciato i corrispondenti modelli della generazione precedente. Il cambiamento non riguarda però soltanto gli smartphone appena annunciati: controllando il nuovo listino ufficiale Apple, lo stesso incremento compare anche su iPhone 17, che rimane in vendita ma passa dai 979 euro del prezzo di lancio a 1.129 euro. Il risultato è un rialzo piuttosto netto dei prezzi di accesso a una parte importante della gamma iPhone italiana, che non può quindi essere ricondotto esclusivamente alle novità introdotte sui nuovi modelli Pro. iPhone 18 Pro e Pro Max presentati da Apple: novità, caratteristiche tecniche e prezzi

iPhone 18 Pro e Pro Max costano 150 euro in più Il confronto con la generazione precedente è immediato: nel settembre 2025 Apple aveva lanciato iPhone 17 Pro a 1.339 euro nella configurazione da 256 GB, mentre iPhone 17 Pro Max partiva da 1.489 euro con la stessa quantità di memoria. Con la nuova generazione le due soglie salgono rispettivamente a 1.489 e 1.639 euro: in entrambi i casi la differenza è esattamente di 150 euro. iPhone 17 Pro La variazione resta visibile anche salendo con lo spazio di archiviazione: sullo store italiano Apple, iPhone 18 Pro viene proposto a 1.489 euro con 256 GB, 1.739 euro con 512 GB, 2.239 euro con 1 TB e 2.989 euro con 2 TB; per iPhone 18 Pro Max si passa invece a 1.639 euro, 1.889 euro, 2.389 euro e 3.139 euro nelle stesse configurazioni. I nuovi modelli introducono naturalmente diverse modifiche hardware, dal chip A20 Pro alla nuova fotocamera principale Fusion da 48 MP con apertura variabile, ma sul piano strettamente economico Apple ha abbandonato i prezzi di ingresso utilizzati un anno fa per la gamma Pro.