Sony ha provato a cancellare Physint di Kojima che ora è un progetto Xbox come OD

Kojima Productions è al lavoro su vari progetti e quelli noti sono OD - un horror - e Physint - un nuovo gioco di furtività e spionaggio -. Il primo è pubblicato da Microsoft e il secondo era pubblicato da Sony. Usiamo il passato perché le cose sono appena cambiate.
Tramite una comunicazione ufficiale, è stato svelato che Physint è ora parte dei progetti che saranno pubblicati da Xbox. Vediamo i dettagli ufficiali.
I commenti di Xbox e Kojima
"I creatori possono scegliere dove e come dare vita alle proprie idee. Siamo onorati che Kojima-san abbia scelto Xbox per lavorare insieme a Kojima Productions su Physint. La sua ambizione nello sfidare le convenzioni riflette il tipo di creatività che vogliamo supportare in Xbox", ha dichiarato Asha Sharma, CEO di Xbox.
"Questo espande la nostra collaborazione con Xbox oltre OD. Mentre proseguiamo con lo sviluppo di Physint, continuiamo a impegnarci per ridefinire il genere action-espionage per i giocatori di tutto il mondo", ha affermato Hideo Kojima, creatore di giochi e fondatore di Kojima Productions.
Secondo quanto riportato dalla comunicazione ufficiale di Microsoft, "oltre a OD e Physint, questa collaborazione si estenderà anche al di fuori dell'ambito videoludico, con Xbox e Kojima Productions che lavoreranno insieme nel cinema e nella televisione per portare nuove storie a un pubblico ancora più ampio."
Ricordiamo poi che Hideo Kojima cerca un nemico per Physint, con una descrizione particolare.
Sony ha cercato di cancellare Physint
Kojima ha poi aggiunto, tramite i canali social, che Sony ha cercato di cancellare Physint. Ecco le sue parole: "Come confermato in precedenza attraverso i nostri canali ufficiali, a metà giugno di quest'anno abbiamo inaspettatamente ricevuto da PlayStation Studios la notizia della cancellazione del progetto Physint. Physint è un progetto fondamentale sia per me personalmente, sia per Kojima Productions."
"Determinati a mantenere in vita il progetto, abbiamo trascorso gli ultimi tre mesi a cercare instancabilmente un nuovo partner. Nel corso di consultazioni e trattative con personalità provenienti da svariati settori, abbiamo trovato in Xbox un partner con cui condividiamo una visione comune per il futuro, e abbiamo deciso di fare nuovamente squadra con loro. Potete stare certi che lo sviluppo di Physint, il nostro titolo action-espionage destinato a ridefinire il genere, è regolarmente in corso e proseguirà senza sosta."
Sony ha commentato quanto segue: "Un aggiornamento da parte di PlayStation Studios: dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere la collaborazione con Kojima Productions per il progetto Physint. Continuiamo a nutrire una grande ammirazione per la visione che Hideo Kojima ha per il gioco."
"Il nostro rapporto rimane solido dopo tre decenni di cooperazione creativa ai vertici del settore e capace di definire nuovi generi, e non vediamo l'ora di proseguire in futuro la stretta collaborazione con Hideo Kojima e il suo pluripremiato studio indipendente."