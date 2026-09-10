Sony ha provato a cancellare Physint di Kojima che ora è un progetto Xbox come OD

Tramite una comunicazione ufficiale, è stato svelato che Physint è ora parte dei progetti che saranno pubblicati da Xbox . Vediamo i dettagli ufficiali.

Kojima Productions è al lavoro su vari progetti e quelli noti sono OD - un horror - e Physint - un nuovo gioco di furtività e spionaggio -. Il primo è pubblicato da Microsoft e il secondo era pubblicato da Sony. Usiamo il passato perché le cose sono appena cambiate.

Sony ha cercato di cancellare Physint

Kojima ha poi aggiunto, tramite i canali social, che Sony ha cercato di cancellare Physint. Ecco le sue parole: "Come confermato in precedenza attraverso i nostri canali ufficiali, a metà giugno di quest'anno abbiamo inaspettatamente ricevuto da PlayStation Studios la notizia della cancellazione del progetto Physint. Physint è un progetto fondamentale sia per me personalmente, sia per Kojima Productions."

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"Determinati a mantenere in vita il progetto, abbiamo trascorso gli ultimi tre mesi a cercare instancabilmente un nuovo partner. Nel corso di consultazioni e trattative con personalità provenienti da svariati settori, abbiamo trovato in Xbox un partner con cui condividiamo una visione comune per il futuro, e abbiamo deciso di fare nuovamente squadra con loro. Potete stare certi che lo sviluppo di Physint, il nostro titolo action-espionage destinato a ridefinire il genere, è regolarmente in corso e proseguirà senza sosta."

Sony ha commentato quanto segue: "Un aggiornamento da parte di PlayStation Studios: dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere la collaborazione con Kojima Productions per il progetto Physint. Continuiamo a nutrire una grande ammirazione per la visione che Hideo Kojima ha per il gioco."

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"Il nostro rapporto rimane solido dopo tre decenni di cooperazione creativa ai vertici del settore e capace di definire nuovi generi, e non vediamo l'ora di proseguire in futuro la stretta collaborazione con Hideo Kojima e il suo pluripremiato studio indipendente."