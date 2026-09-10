AirPods 5 presentati da Apple: più ANC, nuovo audio e Traduzione in tempo reale

Apple ha presentato i nuovi AirPods 5, aggiornando la propria linea di auricolari open-ear con un nuovo sistema acustico, una cancellazione attiva del rumore più efficace e il supporto alla Traduzione in tempo reale attraverso Apple Intelligence. La nuova generazione sarà disponibile in due versioni: il modello base costerà 149 euro, mentre per 169 euro sarà possibile scegliere gli AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, maggiore autonomia e controllo del volume direttamente dallo stelo. Entrambi possono essere preordinati da subito e saranno disponibili nei negozi dal 18 settembre.
Nuova cancellazione del rumore e architettura acustica
La modifica principale riguarda la cancellazione attiva del rumore: gli AirPods 5 riescono a eliminare fino al 50% di rumore in più rispetto agli AirPods 4 con ANC, grazie a una nuova architettura acustica multiporta e ad algoritmi di audio computazionale aggiornati. Anche la modalità Trasparenza è stata rivista per rendere più naturali le voci e i rumori ambientali, mentre Audio adattivo continua a passare dinamicamente tra Trasparenza e cancellazione del rumore in base alle condizioni circostanti.
Rilevamento conversazione abbassa invece automaticamente il volume dei contenuti quando chi indossa gli auricolari inizia a parlare. La stessa architettura acustica, sviluppata prendendo come riferimento quella degli AirPods Pro 3, viene utilizzata insieme a un Adaptive EQ di nuova generazione per ottenere una resa più dettagliata su una gamma più ampia di conformazioni dell'orecchio. Rimane inoltre disponibile l'Audio spaziale personalizzato.
Gli AirPods 5 possono essere utilizzati anche con Traduzione in tempo reale tramite Apple Intelligence. Dopo aver configurato la funzione nell'app Traduci e scaricato le lingue necessarie, la traduzione può essere avviata premendo contemporaneamente entrambi gli steli, chiedendolo a Siri oppure attraverso il tasto Azione di iPhone. Da quel momento gli auricolari riproducono nella lingua scelta la conversazione in corso. Apple indica la cancellazione attiva del rumore e l'audio computazionale tra gli elementi utilizzati per rendere possibile la funzione, che viene resa disponibile anche sugli altri modelli di AirPods compatibili. Per utilizzarla servono dispositivi Apple e AirPods aggiornati alle versioni software e firmware richieste, con Apple Intelligence attiva; disponibilità geografica e lingue supportate possono variare.
La versione con custodia di ricarica wireless introduce inoltre il controllo del volume sullo stelo. Un sensore di pressione permette di aumentare o diminuire il volume facendo scorrere il dito verso l'alto o verso il basso, una funzione che Apple porta per la prima volta su un proprio modello open-ear. Cambia anche la batteria: con cancellazione attiva del rumore gli auricolari arrivano fino a cinque ore di riproduzione con una singola carica, un'ora in più rispetto agli AirPods 4 con ANC, mentre utilizzando la custodia si raggiungono complessivamente fino a 22 ore. La custodia wireless può essere ricaricata tramite caricatore per Apple Watch, caricabatterie certificati Qi oppure USB-C.
Gli AirPods 5 mantengono inoltre i gesti della testa per rispondere a Siri e ricevono una maggiore protezione contro polvere, sudore e acqua. Apple ha lavorato anche sui materiali impiegati: gli auricolari contengono il 40% di materiali riciclati, mentre nella custodia di ricarica wireless viene utilizzato il 70% di plastica riciclata e nella batteria il 100% di cobalto riciclato. Secondo la società, il 35% dell'energia impiegata lungo la filiera produttiva proviene da fonti rinnovabili come eolico e solare. L'imballaggio in carta è invece realizzato interamente con fibre.
Prezzi e disponibilità degli AirPods 5
Gli AirPods 5 saranno disponibili dal 18 settembre al prezzo di 149 euro, mentre gli AirPods 5 con custodia di ricarica wireless costeranno 169 euro. Entrambi i modelli sono già disponibili per il preordine negli Stati Uniti e in oltre 65 Paesi e aree geografiche. Per accedere a tutte le funzioni è necessario abbinarli a un dispositivo Apple aggiornato all'ultima versione del sistema operativo. Apple Intelligence arriverà con iOS 27 il 14 settembre nelle lingue supportate, tra cui l'italiano, mentre Traduzione in tempo reale richiederà anche firmware aggiornato sugli AirPods e un dispositivo compatibile con Apple Intelligence. Restano disponibili AppleCare+ e, nei mercati in cui è previsto, AppleCare One.