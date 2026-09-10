AirPods 5 presentati da Apple: più ANC, nuovo audio e Traduzione in tempo reale

Apple ha presentato i nuovi AirPods 5, aggiornando la propria linea di auricolari open-ear con un nuovo sistema acustico, una cancellazione attiva del rumore più efficace e il supporto alla Traduzione in tempo reale attraverso Apple Intelligence. La nuova generazione sarà disponibile in due versioni: il modello base costerà 149 euro, mentre per 169 euro sarà possibile scegliere gli AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, maggiore autonomia e controllo del volume direttamente dallo stelo. Entrambi possono essere preordinati da subito e saranno disponibili nei negozi dal 18 settembre.

Nuova cancellazione del rumore e architettura acustica La modifica principale riguarda la cancellazione attiva del rumore: gli AirPods 5 riescono a eliminare fino al 50% di rumore in più rispetto agli AirPods 4 con ANC, grazie a una nuova architettura acustica multiporta e ad algoritmi di audio computazionale aggiornati. Anche la modalità Trasparenza è stata rivista per rendere più naturali le voci e i rumori ambientali, mentre Audio adattivo continua a passare dinamicamente tra Trasparenza e cancellazione del rumore in base alle condizioni circostanti. Rilevamento conversazione abbassa invece automaticamente il volume dei contenuti quando chi indossa gli auricolari inizia a parlare. La stessa architettura acustica, sviluppata prendendo come riferimento quella degli AirPods Pro 3, viene utilizzata insieme a un Adaptive EQ di nuova generazione per ottenere una resa più dettagliata su una gamma più ampia di conformazioni dell'orecchio. Rimane inoltre disponibile l'Audio spaziale personalizzato. I nuovi AirPods 5 Gli AirPods 5 possono essere utilizzati anche con Traduzione in tempo reale tramite Apple Intelligence. Dopo aver configurato la funzione nell'app Traduci e scaricato le lingue necessarie, la traduzione può essere avviata premendo contemporaneamente entrambi gli steli, chiedendolo a Siri oppure attraverso il tasto Azione di iPhone. Da quel momento gli auricolari riproducono nella lingua scelta la conversazione in corso. Apple indica la cancellazione attiva del rumore e l'audio computazionale tra gli elementi utilizzati per rendere possibile la funzione, che viene resa disponibile anche sugli altri modelli di AirPods compatibili. Per utilizzarla servono dispositivi Apple e AirPods aggiornati alle versioni software e firmware richieste, con Apple Intelligence attiva; disponibilità geografica e lingue supportate possono variare. La versione con custodia di ricarica wireless introduce inoltre il controllo del volume sullo stelo. Un sensore di pressione permette di aumentare o diminuire il volume facendo scorrere il dito verso l'alto o verso il basso, una funzione che Apple porta per la prima volta su un proprio modello open-ear. Cambia anche la batteria: con cancellazione attiva del rumore gli auricolari arrivano fino a cinque ore di riproduzione con una singola carica, un'ora in più rispetto agli AirPods 4 con ANC, mentre utilizzando la custodia si raggiungono complessivamente fino a 22 ore. La custodia wireless può essere ricaricata tramite caricatore per Apple Watch, caricabatterie certificati Qi oppure USB-C. I nuovi AirPods con custodia di ricarica wireless Gli AirPods 5 mantengono inoltre i gesti della testa per rispondere a Siri e ricevono una maggiore protezione contro polvere, sudore e acqua. Apple ha lavorato anche sui materiali impiegati: gli auricolari contengono il 40% di materiali riciclati, mentre nella custodia di ricarica wireless viene utilizzato il 70% di plastica riciclata e nella batteria il 100% di cobalto riciclato. Secondo la società, il 35% dell'energia impiegata lungo la filiera produttiva proviene da fonti rinnovabili come eolico e solare. L'imballaggio in carta è invece realizzato interamente con fibre.