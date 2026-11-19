Dopo tanti anni di attesa, GTA 6 di Rockstar Games è finalmente disponibile da oggi. Ve ne sarete accorti, immaginiamo. L'attesa era altissima sia tra i giocatori sia tra gli investitori, e l'uscita delle recensioni, nettamente positive, tra le quali la nostra da 10/10, ha dato un'ulteriore spinta a Take-Two, la società che controlla Rockstar.

Le azioni della compagnia sono salite di quasi il 7% nelle contrattazioni pre-mercato e hanno continuato a crescere nel corso della giornata, portando la capitalizzazione di mercato ad aumentare di diversi miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano un rialzo in vista del lancio e molti prevedono che il trend positivo possa proseguire a lungo, grazie all'arrivo della nuova versione di GTA Online e di una versione per PC del gioco, attesi nel 2027.