Dopo tanti anni di attesa, GTA 6 di Rockstar Games è finalmente disponibile da oggi. Ve ne sarete accorti, immaginiamo. L'attesa era altissima sia tra i giocatori sia tra gli investitori, e l'uscita delle recensioni, nettamente positive, tra le quali la nostra da 10/10, ha dato un'ulteriore spinta a Take-Two, la società che controlla Rockstar.
Le azioni della compagnia sono salite di quasi il 7% nelle contrattazioni pre-mercato e hanno continuato a crescere nel corso della giornata, portando la capitalizzazione di mercato ad aumentare di diversi miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano un rialzo in vista del lancio e molti prevedono che il trend positivo possa proseguire a lungo, grazie all'arrivo della nuova versione di GTA Online e di una versione per PC del gioco, attesi nel 2027.
Rialzo parziale
Il rialzo odierno, tuttavia, non cancella un andamento complessivamente negativo per il titolo: da inizio 2026 il titolo ha perso quasi il 20% complessivamente e circa il 15% se consideriamo un periodo di 12 mesi. Le ragioni della sfiducia delle borse non sono chiare. Il mercato azionario è notoriamente volubile, ma un dato così negativo per un editore pronto a lanciare un titolo come GTA 6 non era facilmente prevedibile.
Un colpo importante è arrivato all'inizio dell'anno, quando Google ha annunciato un nuovo software di intelligenza artificiale per creare videogiochi, notizia che ha probabilmente spaventato gli investitori, di loro non proprio addentri alle modalità di sviluppo dei videogiochi; da allora il titolo non si è ripreso. Il massimo delle ultime 52 settimane è stato di 265,65 dollari, il minimo di 183,86.
Guardando al lungo periodo, però, Take-Two si è rivelata un ottimo investimento per chi ha mantenuto le azioni nel tempo. Secondo Rand Group, 10.000 dollari investiti al lancio di GTA 5, nel 2013, valgono oggi oltre 120.000 dollari.
Attualmente, GTA 6 è il gioco con il Metacritic più alto del 2026, superiore a quello del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, ed è a pari merito con l'Ocarina of Time originale per il punteggio aggregato più alto di sempre.