Il remake di Ocarina of Time parte alla grande: per Furukawa i rincari di Switch 2 non frenano le vendite

Sebbene per ora non siano stati ancora rivelati dati di vendita precisi, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha risposto ad alcune domande durante l'ultima conferenza finanziaria, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti dalla console e dal gioco . Ha inoltre commentato il possibile impatto degli aumenti di prezzo sullo slancio commerciale di Switch 2.

Il successo del remake di Zelda: Ocarina of Time ha attirato una significativa attenzione da parte del pubblico, e non è certo una sorpresa. Lo si era già intuito durante il periodo dei preordini, anche in occasione della nuova console dedicata al 40° anniversario della serie, diventata rapidamente difficile da trovare a causa della richiesta elevata.

Switch 2 continua a crescere

Secondo quanto riportato da Nintendo, il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha avuto "un ottimo avvio", mentre la versione speciale di Switch 2 dedicata al 40° anniversario della serie ha riscosso un'accoglienza "molto positiva". Come anticipato, il presidente Shuntaro Furukawa ha risposto ad alcune domande durante l'ultima conferenza finanziaria. In particolare, un investitore ha chiesto ai dirigenti di Nintendo se ritengono che gli attuali obiettivi di vendita possano essere raggiunti nonostante i recenti aumenti di prezzo. Secondo Furukawa, Switch 2 sta procedendo bene sul mercato e la sua base installata ha già superato i 25 milioni di unità.

L'edizione dedicata al 40° anniversario di The Legend of Zelda ha contribuito a sostenere le vendite della console

Il presidente ha ricordato che, durante il precedente periodo natalizio, i risultati erano stati differenti a seconda dei mercati, con alcune regioni che avevano registrato prestazioni inferiori alle aspettative. La successiva uscita di Pokémon Pokopia ha però contribuito a rilanciare le vendite hardware a livello globale, dando nuovo slancio alla console. Per quanto riguarda gli aumenti di prezzo, Furukawa ha spiegato che il loro impatto è stato diverso a seconda delle regioni. In Giappone, dopo un iniziale picco di acquisti anticipati in vista del rincaro, le vendite si sono progressivamente stabilizzate.

Negli altri mercati, invece, le variazioni sono state meno significative, anche grazie al preavviso concesso ai consumatori e alla disponibilità di diversi bundle. Nintendo ritiene quindi che gli aumenti non abbiano avuto un impatto altrettanto marcato sull'andamento delle vendite al di fuori del Giappone. Proprio in questo contesto si inserisce il successo della nuova edizione speciale di Switch 2 dedicata a Zelda. Furukawa ha confermato che la console per il 40° anniversario della serie ha ricevuto un'accoglienza molto positiva, contribuendo a sostenere le vendite in diverse regioni.

Anche il remake di Ocarina of Time sembra essere partito con il piede giusto: sebbene sia ancora troppo presto per condividere dati specifici, il presidente ha dichiarato che il gioco ha avuto un ottimo avvio. Nintendo guarda quindi con fiducia alle prossime festività natalizie, un periodo particolarmente importante per raggiungere gli obiettivi di vendita annuali. Le prestazioni delle prossime settimane saranno decisive per capire se la compagnia riuscirà a centrarli.