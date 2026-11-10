MSI aumenta i prezzi delle NVIDIA GeForce serie 50: RTX 5080 verso rincari fino a mille euro

Nuova ondata di rincari in arrivo. MSI avrebbe infatti comunicato ai propri distributori un aggiornamento dei listini per novembre, con aumenti particolarmente pesanti per alcuni modelli della famiglia GeForce RTX 50 . A essere maggiormente colpita sarebbe la RTX 5080, per la quale sono previsti incrementi che, nella fascia più alta, supererebbero persino il prezzo di listino originale della Founders Edition.

RTX 5080 e RTX 5070 Ti tra i modelli più colpiti dai rincari

Gli aumenti seguono quelli già segnalati in Cina a ottobre. La GeForce RTX 5080 potrebbe registrare un aumento compreso tra 1.300 e 8.000 yuan, equivalenti a cifre comprese tra 165 e 1.020 euro. La RTX 5070 Ti dovrebbe invece rincarare di 800-4.000 yuan, pari a circa 105-510 euro. Si tratta di aumenti molto alti, soprattutto considerando che entrambe le schede hanno già raggiunto prezzi ben superiori a quelli consigliati in diversi mercati.

La comunicazione di ChannelGate

Gli aumenti riguarderebbero anche i modelli meno costosi. Per la RTX 5070 sono previsti rincari tra 500 e 1.000 yuan, equivalenti a circa 65-130 euro, mentre RTX 5060 Ti e RTX 5060 potrebbero costare tra 200 e 500 yuan in più, ovvero circa 25-65 euro. La revisione dei listini non risparmierebbe nemmeno le generazioni precedenti: la GeForce RTX 3050 dovrebbe aumentare di 100 yuan, poco più di 10 euro.

La causa principale sarebbe l'aumento dei costi dei componenti, in particolare delle memorie VRAM, che sta già esercitando pressione sui prezzi delle GPU prodotte da NVIDIA e AMD. La disponibilità limitata di alcuni modelli contribuisce inoltre a mantenere elevati i prezzi nei negozi. La RTX 5090, per esempio, risulta ancora difficile da trovare in diversi mercati.

Gli incrementi segnalati da ChannelGate non equivalgono automaticamente a rincari identici per i consumatori europei, ma indicano una pressione crescente sull'intera filiera. Se anche altri produttori di schede video dovessero adottare politiche simili, acquistare una GPU di fascia alta potrebbe diventare ancora più difficile. Per chi sta pensando a un aggiornamento del PC, il rischio è di dover rimandare l'acquisto oppure ridimensionare il budget e le aspettative sulle prestazioni.