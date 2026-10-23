Aumentano ancora i prezzi delle schede video NVIDIA: fino a 260 euro per le GeForce RTX 5080, per ora in Cina

La RTX 5080 da 16 GB, che in precedenza veniva distribuita a un prezzo compreso tra 12.700 e 13.500 yuan, pari a circa 1.650-1.750 euro, sarebbe ora arrivata a una fascia compresa tra 14.500 e 15.000 yuan, equivalenti a 1.880-1.950 euro. L'aumento rispetto alle quotazioni precedenti può quindi superare i 260 euro . Rincari vengono segnalati anche per la GeForce RTX 5070 Ti da 16 GB, passata da circa 9.000-9.150 yuan (~1.170-1.190 euro) a 9.650-9.850 yuan (~1.250-1.280 euro). La differenza è superiore a 600 yuan, pari a circa 78 euro.

ASUS e Gigabyte aggiornano i listini per i distributori

Secondo il rapporto, ASUS avrebbe introdotto una nuova revisione dei prezzi di fabbrica il 20 ottobre. Tutte le varianti della RTX 5080 avrebbero subito un aumento di 1.000 yuan, circa 130 euro, rispetto ai valori di inizio mese, mentre per RTX 5070 Ti, RTX 5070 e RTX 5060 Ti da 16 GB l'incremento sarebbe di 200 yuan, circa 26 euro. Le RTX 5060 Ti da 8 GB e RTX 5060 avrebbero invece registrato un aumento di 100 yuan, circa 13 euro. La revisione interesserebbe anche le schede AMD Radeon, con rincari compresi tra 100 e 350 yuan, circa 13 e 45 euro.

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Gigabyte avrebbe seguito l'esempio di ASUS, effettuando il secondo adeguamento dei prezzi per i distributori nel corso del mese. Rispetto all'8 ottobre, le RTX 5080 sarebbero aumentate di 1.200 yuan (circa 156 euro), mentre RTX 5070 Ti e RTX 5070 avrebbero registrato un incremento di 200 yuan (circa 26 euro). Per RTX 5060 Ti da 8 GB e RTX 5060 gli aumenti varierebbero tra 70 e 200 yuan (circa 9 e 26 euro). Le versioni più costose della RTX 5060 Ti da 16 GB avrebbero subito un rincaro di 100 yuan (circa 13 euro), mentre quelle più economiche sarebbero rimaste invariate.

Non sorprende che Board Channels attribuisca gli aumenti alla disponibilità più limitata delle schede e all'incremento dei costi delle memorie. Tra i fattori citati figura anche la maggiore attenzione dell'industria alla produzione di memorie HBM, destinate a prodotti con margini più elevati. Il rapporto sostiene inoltre che la RTX 5080 da 16 GB potrebbe essere dismessa in vista dell'arrivo di una variante con 24 GB di memoria, il cui prezzo potrebbe raggiungere 19.999 yuan, equivalenti a circa 2.600 euro.

Al momento, tuttavia, NVIDIA non ha confermato né la fine della produzione del modello attuale né l'esistenza della presunta versione da 24 GB o il suo prezzo. Gli aumenti descritti riguardano per ora esclusivamente il mercato all'ingrosso cinese. Non è quindi possibile dedurre che le stesse variazioni si verificheranno nei negozi europei o italiani, ma la tendenza è difficile da invertire.