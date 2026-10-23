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Thronebreaker: The Witcher Tales è ambientato nel mondo di The Witcher ed è quasi gratis

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Thronebreaker: The Witcher Tales, la campagna single player del Gwent, perfetta se hai amato il gioco di carte.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/10/2026
Thronebreaker: The Witcher Tales
Thronebreaker: The Witcher Tales
Thronebreaker: The Witcher Tales
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Su Instant Gaming è attualmente disponibile Thronebreaker: The Witcher Tales per PC a soli 1,33 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Longevità inaspettata e narrativa profonda

Come anticipato, si tratta della campagna single-player perfetta per chi ha già amato Gwent, il gioco di carte di The Witcher. In questo caso passerai intere ore ad affrontare match di questo genere, con una componente narrativa ed esplorativa in grado di coinvolgere. Se sei già un fan di The Witcher, probabilmente la storia ti appassionerà. A contribuire è una longevità inaspettata, insieme ad alcuni match che evidenziano delle idee di design eccellenti.

Thronebreaker: The Witcher Tales
Thronebreaker: The Witcher Tales

Tuttavia, sappi che il senso di ripetitività potrebbe farsi sentire dopo un po'. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione di Thronebreaker: The Witcher Tales. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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