NVIDIA RTX 6060 sarà meno potente di PS6 e arriverà solo nel 2029, dice un leaker

Secondo il noto leaker KeplerL2, NVIDIA RTX 6060 sarà meno potente di PS6 e arriverà solo nel 2029 per via della difficile situazione dell'azienda in termini di approvvigionamento dei componenti, in particolare per quanto concerne le schede video di fascia media.

Le informazioni relative alla futura RTX serie 60 continuano a essere scarse, ma le stime di KeplerL2 si basano su scenari reali e consolidati: in una situazione di scarsa disponibilità di componenti, NVIDIA darà probabilmente la precedenza alle GPU più potenti, andando poi a completare la gamma con i modelli mainstream solo in seguito.

Si tratta di un'ipotesi che si colloca all'interno del quadro di alcune precedenti indiscrezioni, secondo cui la produzione di massa delle NVIDIA RTX 60 potrebbe slittare al 2028. Inoltre anche l'aggiornamento della famiglia RTX 50 con i modelli Super sembra sia stato rinviato.

Se queste previsioni dovessero rivelarsi fondate, un lancio della RTX 6060 nel 2029 sarebbe assolutamente plausibile. Tuttavia è chiaro che la situazione del mercato è in divenire e non esiste al momento una tabella di marcia ufficiale che consenta di stabilire tempistiche precise.