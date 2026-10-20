La nuova Xbox, nome in codice Project Helix, potrebbe costare tra i 1.200 e i 1.800 dollari

Secondo un nuovo report pubblicato da Fortune Magazine , Microsoft punterebbe a lanciare una console portatile Xbox per le festività del 2027 e la console di nuova generazione, nota con il nome in codice Project Helix , per quelle del 2028. Le informazioni provengono da fonti a conoscenza della questione e non hanno al momento alcuna conferma ufficiale, quindi vanno accolte con la dovuta cautela. Decisamente più preoccupanti le informazioni relative ai prezzi del nuovo hardware, che potrebbero essere altissimi.

Ma veniamo ai prezzi, che sono sicuramente la questioni più rilevante, nonché quella che farà più discutere. Il report parla di proiezioni interne che collocherebbero la console da salotto tra i 1.200 e i 1.800 dollari , una forbice molto alta rispetto a quella a cui il mercato è abituato. La cifra potrebbe scendere soltanto se Microsoft decidesse di vendere l'hardware in perdita, assorbendo una parte del costo per renderlo più accessibile. Si tratta comunque di stime interne, che potrebbero cambiare da qui al lancio, considerando le fluttuazioni attuali del mercato delle componenti dovute alla domanda dell'IA .

All'inizio dell'anno Xbox aveva fatto sapere di non aver abbandonato i piani per un handheld first party , senza però condividere molti dettagli in merito alle sue intenzioni. Le date indicate dal report suggeriscono che il progetto sia più avanti di quanto molti giocatori immaginassero, mentre per Helix, di cui negli ultimi mesi sono emerse diverse informazioni, l'attesa si preannuncia più lunga.

Windows contro Xbox

Un altro passaggio dell'articolo riguarda il confronto tra il team di Windows e quello di Xbox sul software da adottare. Da una parte c'era chi preferiva una versione semplificata di Windows Home per il dispositivo portatile, dall'altra chi voleva sviluppare un sistema pensato appositamente per ottenere le migliori prestazioni nei videogiochi. La disputa sarebbe arrivata a toni tali da spingere un alto dirigente Xbox a minacciare la cancellazione dell'intero progetto handheld. Da allora, il controllo del sistema operativo sarebbe passato a Xbox.

Il quadro è coerente con quanto emerge dal lungo ritratto che la stessa Fortune ha dedicato ad Asha Sharma, la CEO che guida la divisione. Anche lì si parla del contrasto con Windows e si precisa che oggi è Xbox a indirizzare lo sviluppo del sistema operativo di Helix, pur con una collaborazione che resta stretta. Sharma ha infatti dichiarato che "non possiamo costruire Helix da soli". Secondo le stesse fonti, le scadenze del progetto sarebbero state anticipate di diversi mesi.

Nel complesso, dal report emerge una strategia in due tempi: prima l'arrivo di un dispositivo portatile, poi la console tradizionale. Restano però da chiarire molti aspetti, a partire dal prezzo definitivo e dalle specifiche tecniche, fino al sistema operativo e al modo in cui Microsoft intenda posizionare i due prodotti. Insomma, di nodi da sciogliere ce ne sono a iosa e, considerando la situazione attuale di Xbox e il fatto che viene da un periodo molto difficile, i prossimi mesi saranno davvero difficili per la piattaforma. In virtù di ciò, finché non arriveranno comunicazioni ufficiali, le date del 2027 e del 2028 vanno considerate indicative, e lo stesso vale per le cifre emerse sul costo della console.