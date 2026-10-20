Xbox Game Pass, in arrivo Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Séance of Blake Manor e altri giochi tra ottobre e novembre

Microsoft ha presentato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra il 21 ottobre e il 3 novembre 2026 , tra i quali spiccano il gioco di ruolo d'azione Final Fantasy VII Remake Intergrade e l'avventura investigativa The Séance of Blake Manor. In generale, si tratta di ottime aggiunte, che non mancheranno di fare piacere agli abbonati al servizio.

I giochi aggiunti

Il primo titolo aggiunto è Sandustry, in Game Preview su PC dal 21 ottobre. Arriva ora anche con Game Pass Premium, oltre che con Ultimate e PC Game Pass. È un gioco di fabbriche in cui si esplorano e si scavano mondi completamente distruttibili, automatizzando catene produttive sempre più complesse alla ricerca dei segreti di un'antica civiltà.

I nuovi giochi aggiunti al Game Pass

Il 22 ottobre debutta invece Dodo Duckie, puzzle platformer giocabile su cloud, Xbox Series X|S e PC, disponibile con Ultimate, Premium e PC Game Pass. Il protagonista è un'anatra che, grazie a un cappello magico, passa dal 2D al 3D per scoprire passaggi nascosti, risolvere enigmi e salvare i propri amici.

Il 26 ottobre tocca a Scramble Knights Online in Game Preview, un gioco di ruolo d'azione in stile "MMO-lite" disponibile fin dal lancio per le fasce Ultimate e PC Game Pass. Si gioca in cooperativa nel regno di Terracott, tra missioni, dungeon e bottino da usare per forgiare del nuovo equipaggiamento.

Il 27 ottobre è la volta di The Séance of Blake Manor, di cui potete leggere la nostra recensione. Si tratta di un giallo soprannaturale ambientato nell'Irlanda del 1897. Bisogna indagare sulla scomparsa di una giovane donna in un hotel isolato, pieno di segreti. È disponibile con Ultimate, Premium e PC Game Pass.

Il 29 ottobre sono previsti tre titoli. Final Fantasy VII Remake Intergrade, con Ultimate, Premium e PC Game Pass, che racconta le vicende di Midgar, con un sistema di combattimento che unisce azione in tempo reale e comandi strategici. Si tratta del primo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII. Plants vs. Zombies: Replanted, con Ultimate e PC Game Pass è una riedizione del titolo originale con nuovi livelli e grafica in alta definizione. Terrible Lizards, anch'esso con Ultimate e PC Game Pass, è un gioco horror basato sul parkour, esordio di WDR Studios, fondato dai creatori di JTMusic. Qui non si combatte, ma si evitano le minacce con movimenti rapidi e fluidi. Si chiude con Pit of Goblin, in arrivo il 3 novembre con Ultimate, Premium e PC Game Pass. È un horror cooperativo online in cui si vestono i panni di un goblin che saccheggia i dungeon per nutrire il capo, con il rischio di diventare il pasto successivo.