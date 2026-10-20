Un nuovo exploit del firmware 14.10 di PS5 fa tremare Sony e Rockstar per il lancio di GTA 6

Un nuovo possibile jailbreak per PS5 è comparso a ridosso dell'uscita di GTA 6. Secondo quanto riportato da GamesRadar+, uno dei più noti esponenti della scena hacker della console, noto come Gezine, avrebbe creato un exploit in grado di funzionare anche sul firmware più recente, il 14.10. Con l'arrivo del gioco ormai vicino e nuove vulnerabilità che emergono a ritmo costante grazie all'IA, la domanda è per quanto tempo Sony e Rockstar riusciranno a evitare che il titolo venga piratato. Con gli exploit attuali non è ancora possibile, ma il rischio è ormai evidente.

Guardie e ladri Gezine ha pubblicato su Twitter un video che mostra l'accesso al menu di debug della console con il firmware 14.10. Ciò suggerisce l'esistenza di un nuovo tipo di exploit capace di effettuare il jailbreak delle PS5 aggiornate, ma l'hacker non ha reso pubblico il metodo. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Il punto è rilevante perché Sony, come altri produttori, richiede di norma l'installazione del firmware più recente per giocare ai nuovi titoli. È uno dei principali ostacoli alla modifica delle console, dato che gli aggiornamenti includono correzioni alle falle già note. Non è ancora noto quale firmware sarà richiesto da GTA 6: se fosse il 14.10, probabilmente sarà possibile giocarlo con l'ultimo jailbreak. È anche possibile che prima del lancio, o insieme a esso, esca una nuova versione, ma a meno che Sony non scopra come è stato realizzato l'exploit, questo resterebbe in piedi almeno fino a un eventuale lancio pubblico. La fonte ricorda che esistono motivi legittimi e legali per effettuare il jailbreak di una console, come l'uso di emulatori PS2 compatibili con i dischi originali. Tuttavia, osserva, il vero nodo è che molti utenti desiderano una PS5 modificata per giocare a copie pirata di GTA 6.