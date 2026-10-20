Inizialmente il protagonista di God of War doveva avere un altro nome, ma fu scartato per colpa della pizza

David Jaffe, il padre della serie God of War , ha rivelato su X che Kratos, il protagonista della serie, si chiamava inizialmente Dominus . Il nome fu abbandonato a causa di una serie incessante di battute su Domino's Pizza . Jaffe ha scherzato sull'accaduto, scrivendo di restare sveglio certe notti a chiedersi "cosa sarebbe potuto essere" e di immaginare per Domino "delle mini pizze a forma di Lame del Caos".

Il dominatore della mozzarella

Jaffe ha spiegato che il nome gli piaceva molto. "Dominus suonava brutale, violento e dominante. Adoravo quel nome, pensavo fosse fantastico", ha raccontato. Poi, però, qualcosa è cambiato all'interno dello studio: i membri del team hanno iniziato a fare battute sulla catena di pizzerie. "Ogni volta che qualcuno diceva Dominus, immancabilmente c'era chi gridava "30 minuti o è gratis" oppure "Apri la porta, è Dominus", o iniziava a parlare di quel dannato Noid. Visto il ripetersi delle battute, il destino era segnato. Dominus era morto." Noi speravamo che il problema fosse l'aver chiamato un personaggio greco con un nome romano, ma sono sottigliezze.

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Noid

A quel punto qualcuno stilò per Jaffe un lungo elenco di nomi maschili dell'antica Grecia da cui scegliere, ma non si ottenne comunque il nome definitivo. Fu Susan Panico, responsabile marketing del gioco, a proporre Kratos, nome che trovò subito il favore del team. Solo in seguito Jaffe si accorse che Kratos era già presente nell'elenco originale e che gli era sfuggito. "Credo che dimostri quanto il successo nei videogiochi dipenda dalla fortuna e dal tempismo, e in questo caso dal marketing", ha commentato. In greco antico, kratos significa "potere" o "forza", una scelta che si è rivelata adatta al personaggio.

Il prossimo titolo della serie sarà God of War Laufey, ancora ambientato nel mondo norreno e in uscita il 16 febbraio 2027. Sarà il primo capitolo senza Kratos come protagonista: seguirà invece Faye, impegnata ad attraversare l'aldilà per salvare Kratos e il figlio Atreus.