La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra potrebbero presto approdare su PS5 e Xbox Series X|S. Middle-earth: The Shadow Bundle, la raccolta che include i due apprezzati action RPG open world ambientati nella Terra di Mezzo, è infatti comparsa nel database dell'Australian Classification Board, alimentando le indiscrezioni sull'arrivo di nuove versioni per le console di attuale generazione.
La classificazione, registrata il 27 novembre 2026 con rating MA 15+ per la presenza di violenza intensa, indica Aspyr e Monolith Productions come sviluppatori, mentre Aspyr e PLAION GmbH figurano tra gli editori. Curiosamente, Warner Bros. Interactive Entertainment, che aveva pubblicato originariamente entrambi i titoli, non viene menzionata nella scheda.
Annuncio durante i TGA 2026?
La comparsa della classificazione arriva a circa due mesi dal lancio di Middle-earth: The Shadow Bundle su Nintendo Switch 2, avvenuto il 30 settembre 2026, che include entrambi i giochi completi di DLC. La tempistica ha spinto diversi appassionati a ipotizzare che Aspyr stia preparando il debutto della raccolta su ulteriori piattaforme, tra cui PS5 e Xbox Series X|S. In assenza di annunci ufficiali si tratta soltanto di speculazioni, ma non sono da escludere eventuali novità durante i The Game Awards 2026 del 10 dicembre, una vetrina perfetta per un annuncio di questa portata.
Pubblicati originariamente nel 2014 e nel 2017, La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sono due action GDR open world ambientati nell'universo creato da J.R.R. Tolkien. I giochi seguono le vicende del Ramingo Talion e dello spettro di Celebrimbor in una storia originale collocata tra gli eventi de Lo Hobbit e quelli de Il Signore degli Anelli. La serie è ricordata soprattutto per il celebre Nemesis System, l'innovativo sistema che genera rivalità dinamiche e personalizzate con i capitani degli Orchi, rendendo ogni partita diversa e dando vita a rivalità memorabili che ancora oggi rappresentano uno degli aspetti più apprezzati della serie.
Attualmente né La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor né La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra dispongono di una versione nativa per PS5 o Xbox Series X|S. Entrambi i titoli continuano a funzionare tramite retrocompatibilità e sono limitati a 30 FPS, senza aggiornamenti ufficiali che introducano il supporto ai 60 FPS. Su PS5 viene eseguita la versione PS4 Pro con risoluzione dinamica fino al 4K, mentre Xbox Series X utilizza l'edizione Xbox One X. Gli utenti di Xbox Series S, invece, devono accontentarsi della versione Xbox One originale, con una risoluzione compresa tra 900p e 1080p.
Considerando che i due titoli non hanno mai ricevuto un aggiornamento dedicato alle console di attuale generazione, eventuali versioni native con supporto ai 60 FPS e tutti i DLC inclusi potrebbero riscuotere un notevole interesse tra gli appassionati.