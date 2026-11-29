La classificazione, registrata il 27 novembre 2026 con rating MA 15+ per la presenza di violenza intensa, indica Aspyr e Monolith Productions come sviluppatori, mentre Aspyr e PLAION GmbH figurano tra gli editori. Curiosamente, Warner Bros. Interactive Entertainment, che aveva pubblicato originariamente entrambi i titoli, non viene menzionata nella scheda.

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra potrebbero presto approdare su PS5 e Xbox Series X|S . Middle-earth: The Shadow Bundle, la raccolta che include i due apprezzati action RPG open world ambientati nella Terra di Mezzo, è infatti comparsa nel database dell'Australian Classification Board , alimentando le indiscrezioni sull'arrivo di nuove versioni per le console di attuale generazione.

Annuncio durante i TGA 2026?

La comparsa della classificazione arriva a circa due mesi dal lancio di Middle-earth: The Shadow Bundle su Nintendo Switch 2, avvenuto il 30 settembre 2026, che include entrambi i giochi completi di DLC. La tempistica ha spinto diversi appassionati a ipotizzare che Aspyr stia preparando il debutto della raccolta su ulteriori piattaforme, tra cui PS5 e Xbox Series X|S. In assenza di annunci ufficiali si tratta soltanto di speculazioni, ma non sono da escludere eventuali novità durante i The Game Awards 2026 del 10 dicembre, una vetrina perfetta per un annuncio di questa portata.

Pubblicati originariamente nel 2014 e nel 2017, La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sono due action GDR open world ambientati nell'universo creato da J.R.R. Tolkien. I giochi seguono le vicende del Ramingo Talion e dello spettro di Celebrimbor in una storia originale collocata tra gli eventi de Lo Hobbit e quelli de Il Signore degli Anelli. La serie è ricordata soprattutto per il celebre Nemesis System, l'innovativo sistema che genera rivalità dinamiche e personalizzate con i capitani degli Orchi, rendendo ogni partita diversa e dando vita a rivalità memorabili che ancora oggi rappresentano uno degli aspetti più apprezzati della serie.

Attualmente né La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor né La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra dispongono di una versione nativa per PS5 o Xbox Series X|S. Entrambi i titoli continuano a funzionare tramite retrocompatibilità e sono limitati a 30 FPS, senza aggiornamenti ufficiali che introducano il supporto ai 60 FPS. Su PS5 viene eseguita la versione PS4 Pro con risoluzione dinamica fino al 4K, mentre Xbox Series X utilizza l'edizione Xbox One X. Gli utenti di Xbox Series S, invece, devono accontentarsi della versione Xbox One originale, con una risoluzione compresa tra 900p e 1080p.

Considerando che i due titoli non hanno mai ricevuto un aggiornamento dedicato alle console di attuale generazione, eventuali versioni native con supporto ai 60 FPS e tutti i DLC inclusi potrebbero riscuotere un notevole interesse tra gli appassionati.