La vendetta contro Sauron costa pochissimo con la Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor GOTY su Instant Gaming

Volete sfidare le armate di Mordor spendendo pochissimo? Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor - Edizione Game of the Year per PC è protagonista di un forte ribasso su Instant Gaming. Il negozio di key mette in evidenza un taglio a schermo del 91% rispetto ai canonici 20 euro di listino, esponendo un prezzo netto di appena 1,89 euro. Per calcolare l'esborso effettivo dall'Italia bisogna aggiungere l'IVA al 22%: la spesa al checkout corrisponde quindi a 2,31 euro. Il confronto con il prezzo originale conferma uno sconto reale di oltre l'88% , garantendo un risparmio effettivo di 17,69 euro. Vi segnaliamo inoltre che il titolo è attualmente scontato dell'80% anche su Steam, ma la proposta dello store si conferma più vantaggiosa per fare vostro il pacchetto completo. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Nemesis System, combattimenti e contenuti extra di Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor GOTY

L'avventura vi mette nei panni di Talion, un ramingo di Gondor a guardia del Cancello Nero trucidato insieme alla propria famiglia dalle truppe di Sauron. Riportato in vita e legato allo spirito dell'elfo Celebrimbor, il protagonista intraprende un cammino di vendetta nel cuore delle terre oscure. La giocabilità fonde sezioni stealth e combattimenti all'arma bianca dal ritmo serrato, arricchiti dai poteri spettrali per dominare le menti dei nemici. Il punto di forza risiede nel celebre Nemesis System: ogni comandante o capitano degli Uruk possiede tratti, punti deboli e una memoria propria, ricordando gli scontri passati con voi ed evolvendo all'interno delle gerarchie militari dell'esercito nemico.

L'Edizione Game of the Year include il gioco base e tutti i contenuti del Season Pass. Oltre a rune speciali, skin e missioni sfida aggiuntive, il pacchetto integra le due espansioni narrative Il Signore della Caccia, dedicata al controllo delle bestie feroci di Mordor, e Il Lucente Signore, che permette di vestire i panni di Celebrimbor durante l'antica guerra contro Sauron. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente sul client Steam per PC Windows, garantendo supporto completo ai controller, risoluzioni elevate e salvataggi sincronizzati in cloud.