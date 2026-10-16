I giochi di CD Projekt RED dovranno vendere 20 milioni di copie per essere redditizi, secondo un ex produttore di BioWare

Stando alle sue considerazioni, i giochi dello studio polacco avrebbero ormai bisogno di vendere tra i 15 e i 20 milioni di copie per risultare redditizi, una cifra decisamente importante e delicata anche per franchise affermati come The Witcher.

I rischi dei giochi AAA

In un'intervista a Rock Paper Shotgun, Mark Darrah ha analizzato l'attuale panorama videoludico, soffermandosi su come i costi di sviluppo e le ambizioni dei grandi publisher siano cresciuti negli ultimi anni. Basti pensare a GTA 6 e all'impatto che produzioni di queste dimensioni possono avere sull'intera industria. Secondo Darrah, il successo di Rockstar Games rischia di spingere molti sviluppatori e publisher a inseguire il prossimo grande fenomeno commerciale, trascurando progetti più contenuti che potrebbero comunque ottenere risultati importanti.

Un esempio è Clair Obscur: Expedition 33, citato proprio da Darrah come dimostrazione di come sia possibile realizzare un gioco di successo senza puntare necessariamente a dimensioni e budget paragonabili a quelli delle produzioni più imponenti. Ha inoltre sottolineato quanto possa essere rischioso investire in progetti che necessitano di risultati commerciali eccezionali per rientrare delle spese: "Non voglio lavorare a un progetto come GTA, dove se il gioco non vende 50 milioni di copie, si finisce per andare in perdita. È una follia".

Le sue considerazioni riguardano un problema più ampio dell'industria, ma ha espresso una particolare preoccupazione per CD Projekt RED. "I loro giochi ora devono vendere 15, 20 milioni di copie per essere redditizi. È una situazione davvero pericolosa", ha detto. Vogliamo specificare che non ha citato direttamente The Witcher 4, ma ha parlato dello studio e dei suoi prossimi progetti in generale, tra cui Cyberpunk 2.

The Witcher 4

In ogni caso, le sue parole offrono comunque uno spunto di riflessione sulle sfide che devono affrontare i grandi studi, dato che realizzare produzioni sempre più ambiziose comporta investimenti considerevoli. Resta da vedere come CD Projekt RED riuscirà a gestire questi aspetti con The Witcher 4 e i suoi prossimi progetti, dato che è fondamentale trovare un equilibrio sostenibile tra costi, ambizioni e vendite.