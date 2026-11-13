The Witcher 4 potrebbe avere un periodo di uscita più preciso, da un documento di CD Projekt RED

Secondo un particolare annuncio di lavoro pubblicato da CD Projekt RED si può ipotizzare un periodo di uscita più preciso per The Witcher 4, sebbene la questione sia ancora una speculazione tutta da confermare.
Sappiamo che il nuovo capitolo della serie ha un periodo di uscita ufficiale e questo corrisponde all'anno 2028, ma all'interno di questo si può circoscrivere un arco di mesi più ristretto, che potrebbe emergere da un annuncio pubblicato dallo studio e riguardante un consulente legale da introdurre a supporto del team.
L'annuncio viene evidenziato dal sito WCCFTech come possibile indizio per un periodo di lancio di The Witcher 4, che potrebbe piazzarsi verso la fine di aprile 2028 o poco dopo, dunque nel primo quadrimestre dell'anno, o forse più ampiamente nella prima metà del 2028.
Un lavoro a supporto del lancio?
La questione è un po' vaga, ma può avere un senso trovare un collegamento tra il soggetto richiesto nell'annuncio di lavoro e il periodo di uscita di The Witcher 4, considerando come funziona solitamente il ruolo del consulente legale in queste situazioni.
L'annuncio di CD Projekt RED parla di un consigliere legale da applicare alla divisione Business & IP del team legale dello studio, e menziona il termine preciso del 30 aprile 2028 come scadenza del contratto, facendo dunque pensare che il lavoro dovrebbe essere concluso per tale data.
Il consulente dovrebbe occuparsi di "provvedere consigli legali su questioni relative al business di CD Projekt RED inclusi attività aziendali tra cui la verifica degli asset, i termini e le condizioni, le comunicazioni con i giocatori e la conformità dei nostri prodotti alle leggi e alle normative vigenti.
L'idea elaborata dal sito in questione è che il consulente venga assunto per supportare l'attività di marketing su The Witcher 4 sul piano legale e di gestione della proprietà intellettuale, e il fatto che tale contratto scada a fine aprile potrebbe far pensare che per quel periodo l'operazione sia conclusa e il gioco sia probabilmente uscito.
Un altro possibile indizio
È un'elaborazione alquanto fantasiosa, ma considerando che The Witcher 4 è effettivamente previsto arrivare nel corso del 2028 è facile collegare il ruolo del legale in questione con le operazioni che possono precedere il lancio di un gioco di questa portata.
Ci sarebbe un altro indizio che WCCFTech presenta per sostenere questa tesi: entrambi i due capitoli precedenti della serie sono usciti a maggio, cosa che potrebbe rappresentare una sorta di filo conduttore anche per il prossimo lancio.
The Witcher 2: Assassins of Kings uscì il 17 maggio del 2011, mentre The Witcher 3: Wild Hunt è arrivato il 19 maggio 2015, cosa che potrebbe portare CD Projekt RED a considerare un'uscita a maggio 2028 per The Witcher 4 in linea con la tradizione.