Effettivamente, The Witcher 3 è uscito nel maggio del 2015, dunque se The Witcher 3 dovesse arrivare nel 2027 si tratterebbe di un intervallo di 12 anni tra un capitolo e l'altro, molto vicino ai 13 anni passati tra GTA 5 e GTA 6.

In sostanza, l'executive ha fatto un parallelo tra i tempi di sviluppo dei due giochi, sostenendo che l'intervallo di tempo passato e l'evoluzione tecnologica può risultare comparabile tra un gioco e l'altro.

A fare il confronto è stato il co-CEO di CD Projekt RED, Michał Nowakowski , durante un meeting con gli azionisti per i risultati del terzo trimestre, nel quale ovviamente non è mancato un riferimento al fenomeno GTA 6, che sta condizionando un po' tutto il mercato videoludico.

CD Project RED ha dichiarato che tra The Witcher 3 e The Witcher 4 possiamo aspettarci un' evoluzione simile a quella vista tra GTA 5 e GTA 6 , cosa non da poco se si pensa al livello tecnico raggiunto dal nuovo capitolo della serie Rockstar Games, che fa veramente ben sperare anche per il prossimo titolo della saga fantasy.

Un salto generazionale simile

"Innanzitutto, vorrei precisare che ovviamente questo è un resoconto che riguarda noi, non Rockstar", ha esordito Nowakowski, rispondendo ad alcune domande, "ma capisco il nesso. Detto questo, non ho intenzione di addentrarmi in un'analisi approfondita né di fare una recensione completa di GTA 5 rispetto a GTA 6. Ma ovviamente abbiamo dato un'occhiata al gioco e abbiamo notato le differenze".

In sostanza, "Riteniamo che ci sarà un salto di qualità paragonabile a quello tra The Witcher 3 e The Witcher 4 - sì, la penso così. Sono passati 11 anni e stiamo lavorando a The Witcher 4 per renderlo visivamente molto più accattivante e migliorarlo praticamente sotto ogni aspetto del gioco, quindi sì, dovreste aspettarvi che il salto di qualità tra The Witcher 3 e The Witcher 4 sia molto più consistente".