The Witcher 4 vedrà il ritorno di Ranuncolo: forse il suo ruolo in Songs of the Past sarà minore di quanto si pensi

The Witcher 4 sarà un nuovo punto di partenza per la saga, con Cirilla che prenderà le redini dell'avventura. Ovviamente non significa che i vecchi personaggi spariranno completamente. Geralt ci sarà, ad esempio, e ora sappiamo che anche Ranuncolo, il bardo amico dello Strigo , sarà presente.

Il ritorno di Ranuncolo

Jacek Kopczyński, doppiatore di Ranuncolo (o Dandelion, se preferite), ha parlato del personaggio e del proprio ruolo durante il PSX Extreme Party 2026. L'attore ha spiegato di aver scoperto di avere un ruolo in Songs of the Past - l'espansione di The Witcher 3 in arrivo il prossimo anno - mentre registrava i dialoghi per The Witcher 4. Dichiarando ciò, ha in pratica confermato che sarà presente nel prossimo capitolo.

C'è però un dettaglio aggiuntivo. Wiedźminlandia riporta quanto segue: "Riguardo alla prossima espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, intitolata Songs of the Past, l'attore ha menzionato di essere ancora in attesa di un invito in studio per leggere lo script e registrare le battute, non essendo stato ancora coinvolto."

"Si tratta di un dettaglio interessante, poiché in precedenza erano emerse indiscrezioni secondo cui CD Projekt RED intende invitare sia Kopczyński sia Jacek Rozenk (la voce polacca di Geralt) per uno stream dedicato all'espansione, in modo simile a quanto fatto con il panel dedicato al cast vocale inglese organizzato durante la Gamescom." C'è quindi la possibilità che il ruolo di Dandelion sia minore rispetto a quanto si pensava, all'interno dell'espansione, visto che l'attore non ha ancora iniziato a registrare le proprie linee di dialogo.

Probabilmente avremo più informazioni a riguardo più avanti. Segnaliamo infine che The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 vendono moltissimo, ma CD Projekt dice che GTA 5 prova che si può fare di più.