The Witcher 4 gira sorprendentemente bene su PS5 e Xbox, ma stavolta per davvero

Il titolo della notizia è ovviamente ironico ma Michal Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED, ha voluto essere molto chiaro: lo studio ha imparato la lezione di Cyberpunk 2077 e dunque sì, The Witcher 4 girerà bene anche su PS5 e Xbox Series X.

"Venite nei nostri uffici e lanciate The Witcher 4 proprio adesso", ha detto Nowakowski: "Potete lanciarlo su PC, potete lanciarlo su PS5, potete lanciarlo su Xbox Series X e funzionerà in tutti i casi."

Ai tempi di Cyberpuk 2077 gli sviluppatori di CD Projekt RED "puntavano alla migliore grafica possibile: volevamo spingere i limiti di ciò che era possibile fare in termini di resa cinematografica e quant'altro, e il PC era semplicemente la macchina più adatta a tale scopo."

"C'era questa convinzione, rivelatasi falsa, che ridimensionare il gioco per adattarlo a quella che all'epoca era la generazione attuale non sarebbe stata poi una sfida così grande." E invece è andata come sappiamo, ma l'obiettivo è che la storia non si ripeta.