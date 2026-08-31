The Witcher 4 gira sorprendentemente bene su PS5 e Xbox, ma stavolta per davvero

Il titolo della notizia è ovviamente ironico ma Michal Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED, ha voluto essere molto chiaro: lo studio ha imparato la lezione di Cyberpunk 2077 e dunque sì, The Witcher 4 girerà bene anche su PS5 e Xbox Series X.
"Venite nei nostri uffici e lanciate The Witcher 4 proprio adesso", ha detto Nowakowski: "Potete lanciarlo su PC, potete lanciarlo su PS5, potete lanciarlo su Xbox Series X e funzionerà in tutti i casi."
Ai tempi di Cyberpuk 2077 gli sviluppatori di CD Projekt RED "puntavano alla migliore grafica possibile: volevamo spingere i limiti di ciò che era possibile fare in termini di resa cinematografica e quant'altro, e il PC era semplicemente la macchina più adatta a tale scopo."
"C'era questa convinzione, rivelatasi falsa, che ridimensionare il gioco per adattarlo a quella che all'epoca era la generazione attuale non sarebbe stata poi una sfida così grande." E invece è andata come sappiamo, ma l'obiettivo è che la storia non si ripeta.
Non si corrono più rischi
A pochi giorni dall'annuncio di The Witcher 3 Remastered, Nowakowski ha ricordato che l'ultima avventura di Geralt aveva già comportato delle difficoltà durante lo sviluppo, ma il team è riuscito in qualche modo a superarle e ciò ha contribuito a costruire una fiducia eccessiva.
"D'ora in poi non correremo rischi", ha quindi dichiarato il co-CEO di CD Projekt RED. "Vogliamo essere sicuri che funzioni davvero", e qualora qualcosa andasse storto, i lavori si fermeranno finché le criticità non verranno sistemate.
"Ad esempio, tecnicamente dovremmo raggiungere, diciamo, dieci caselle da spuntare. In passato, se ne mancavamo una o due, pensavamo: 'Ci metteremo in pari più avanti'. A volte ci riuscivamo, ma altre volte no."
"E così ti ritrovavi con quattro o cinque caselle ancora da spuntare rispetto alla tabella di marcia e la situazione non era affatto semplice."