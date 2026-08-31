11

The Witcher 4 gira sorprendentemente bene su PS5 e Xbox, ma stavolta per davvero

Nel corso di un'intervista, il co-CEO di CD Projekt RED, Michal Nowakowski, ha detto che lo studio ha imparato la lezione di Cyberpunk 2077 e non ripeterà gli stessi errori con The Witcher 4.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/08/2026
Ciri in The Witcher 4
The Witcher IV
The Witcher IV
Articoli News Video Immagini

Il titolo della notizia è ovviamente ironico ma Michal Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED, ha voluto essere molto chiaro: lo studio ha imparato la lezione di Cyberpunk 2077 e dunque sì, The Witcher 4 girerà bene anche su PS5 e Xbox Series X.

"Venite nei nostri uffici e lanciate The Witcher 4 proprio adesso", ha detto Nowakowski: "Potete lanciarlo su PC, potete lanciarlo su PS5, potete lanciarlo su Xbox Series X e funzionerà in tutti i casi."

Ai tempi di Cyberpuk 2077 gli sviluppatori di CD Projekt RED "puntavano alla migliore grafica possibile: volevamo spingere i limiti di ciò che era possibile fare in termini di resa cinematografica e quant'altro, e il PC era semplicemente la macchina più adatta a tale scopo."

The Witcher 4 potrebbe non uscire su disco su PlayStation, ma CD Projekt non rinuncerà alle edizioni fisiche The Witcher 4 potrebbe non uscire su disco su PlayStation, ma CD Projekt non rinuncerà alle edizioni fisiche

"C'era questa convinzione, rivelatasi falsa, che ridimensionare il gioco per adattarlo a quella che all'epoca era la generazione attuale non sarebbe stata poi una sfida così grande." E invece è andata come sappiamo, ma l'obiettivo è che la storia non si ripeta.

Non si corrono più rischi

A pochi giorni dall'annuncio di The Witcher 3 Remastered, Nowakowski ha ricordato che l'ultima avventura di Geralt aveva già comportato delle difficoltà durante lo sviluppo, ma il team è riuscito in qualche modo a superarle e ciò ha contribuito a costruire una fiducia eccessiva.

"D'ora in poi non correremo rischi", ha quindi dichiarato il co-CEO di CD Projekt RED. "Vogliamo essere sicuri che funzioni davvero", e qualora qualcosa andasse storto, i lavori si fermeranno finché le criticità non verranno sistemate.

"Ad esempio, tecnicamente dovremmo raggiungere, diciamo, dieci caselle da spuntare. In passato, se ne mancavamo una o due, pensavamo: 'Ci metteremo in pari più avanti'. A volte ci riuscivamo, ma altre volte no."

"E così ti ritrovavi con quattro o cinque caselle ancora da spuntare rispetto alla tabella di marcia e la situazione non era affatto semplice."

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Witcher 4 gira sorprendentemente bene su PS5 e Xbox, ma stavolta per davvero