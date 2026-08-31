Sony lancia Live TV su PS5: oltre cento canali gratis, per adesso solo negli USA

Sony ha lanciato oggi Live TV su PS5: si tratta di un servizio che consente di guardare gratuitamente oltre cento canali televisivi senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento: la piattaforma si sostiene con le sole pubblicità.
Disponibile al momento solo negli USA ma destinato probabilmente a espandersi verso altri paesi, a cominciare dal Canada, Live TV combina canali in diretta e contenuti on demand che includono film, serie televisive, anime, sport, notizie, documentari e produzioni realizzate da creator.
Accedere al servizio è semplice: basta aprire la scheda Media della propria PlayStation 5, selezionare Live TV on PS5 ed effettuare l'accesso con un account PlayStation Network, senza dover effettuare download aggiuntivi.
Il modello scelto da Sony si rifà a quello, sempre più diffuso, dei servizi FAST (Free Ad-Supported Television), che consentono di accedere a contenuti in maniera gratuita, senza costi nascosti, finanziandosi unicamente attraverso gli annunci pubblicitari.
Un catalogo molto interessante
Presentata e lanciata nello stesso giorno in cui Sony ha annunciato ben due State of Play, Live TV può contare su di un catalogo già molto interessante, che include canali dedicati a film d'azione, horror, fantascienza e altri generi, nonché un'ampia offerta in termini di serie televisive.
Da Community a The Shield, da Hell's Kitchen a The Walking Dead, gli show presenti puntano a soddisfare i gusti più disparati e non mancano neppure gli anime con i vari Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter e Death Note.