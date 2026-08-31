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Sony lancia Live TV su PS5: oltre cento canali gratis, per adesso solo negli USA

Sony ha lanciato una nuova funzionalità di PS5: si tratta di Live TV, un servizio che include oltre cento canali televisivi gratuiti, con pubblicità, ma al momento è disponibile solo negli USA.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/08/2026
L'interfaccia di Live TV su PS5

Sony ha lanciato oggi Live TV su PS5: si tratta di un servizio che consente di guardare gratuitamente oltre cento canali televisivi senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento: la piattaforma si sostiene con le sole pubblicità.

Disponibile al momento solo negli USA ma destinato probabilmente a espandersi verso altri paesi, a cominciare dal Canada, Live TV combina canali in diretta e contenuti on demand che includono film, serie televisive, anime, sport, notizie, documentari e produzioni realizzate da creator.

Accedere al servizio è semplice: basta aprire la scheda Media della propria PlayStation 5, selezionare Live TV on PS5 ed effettuare l'accesso con un account PlayStation Network, senza dover effettuare download aggiuntivi.

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Il modello scelto da Sony si rifà a quello, sempre più diffuso, dei servizi FAST (Free Ad-Supported Television), che consentono di accedere a contenuti in maniera gratuita, senza costi nascosti, finanziandosi unicamente attraverso gli annunci pubblicitari.

Un catalogo molto interessante

Presentata e lanciata nello stesso giorno in cui Sony ha annunciato ben due State of Play, Live TV può contare su di un catalogo già molto interessante, che include canali dedicati a film d'azione, horror, fantascienza e altri generi, nonché un'ampia offerta in termini di serie televisive.

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Da Community a The Shield, da Hell's Kitchen a The Walking Dead, gli show presenti puntano a soddisfare i gusti più disparati e non mancano neppure gli anime con i vari Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter e Death Note.

#Sony
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