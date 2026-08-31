Sony lancia Live TV su PS5: oltre cento canali gratis, per adesso solo negli USA

Accedere al servizio è semplice: basta aprire la scheda Media della propria PlayStation 5, selezionare Live TV on PS5 ed effettuare l'accesso con un account PlayStation Network, senza dover effettuare download aggiuntivi .

Disponibile al momento solo negli USA ma destinato probabilmente a espandersi verso altri paesi, a cominciare dal Canada, Live TV combina canali in diretta e contenuti on demand che includono film, serie televisive, anime, sport, notizie, documentari e produzioni realizzate da creator.

Sony ha lanciato oggi Live TV su PS5 : si tratta di un servizio che consente di guardare gratuitamente oltre cento canali televisivi senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento: la piattaforma si sostiene con le sole pubblicità.

Un catalogo molto interessante

Presentata e lanciata nello stesso giorno in cui Sony ha annunciato ben due State of Play, Live TV può contare su di un catalogo già molto interessante, che include canali dedicati a film d'azione, horror, fantascienza e altri generi, nonché un'ampia offerta in termini di serie televisive.

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Da Community a The Shield, da Hell's Kitchen a The Walking Dead, gli show presenti puntano a soddisfare i gusti più disparati e non mancano neppure gli anime con i vari Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter e Death Note.