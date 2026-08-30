Anche il narrative lead di The Witcher 4 voleva inizialmente Geralt come protagonista, avrà comunque un ruolo importante

Il passaggio di testimone da Geralt a Ciri come protagonista di The Witcher 4 continua a essere uno degli aspetti più discussi del nuovo capitolo della serie. Philipp Weber, narrative lead del gioco ed ex quest designer di The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077 , ha spiegato di comprendere le perplessità di quei fan che avrebbero preferito vedere ancora una volta Geralt al centro dell'avventura.

Geralt ci sarà

Rispondendo sui social a un giocatore che chiedeva di sostituire Ciri con Geralt come protagonista, Weber ha ammesso di aver avuto inizialmente la stessa sensazione: "Capisco che molte persone si sentano così", ha scritto, aggiungendo di aver "provato la stessa cosa all'inizio". Secondo lo sviluppatore, ora spetta a CD Projekt Red dimostrare con The Witcher 4 che Ciri può essere una protagonista all'altezza della serie: "È nostro compito dimostrare con W4 che Ciri sarà una degna protagonista del gioco. Prendiamo questo compito molto seriamente!"

Weber ha comunque voluto rassicurare i sostenitori del celebre cacciatore di mostri. Sebbene Geralt non sarà più il personaggio principale, "avrà sempre un ruolo importante" nella storia. Non viene quindi anticipata la natura precisa del suo coinvolgimento, ma le parole del narrative lead confermano che CD Projekt Red non intende accantonare completamente il personaggio principale della precedente trilogia.

La scelta di Ciri come protagonista è oggetto di discussione fin dalla prima presentazione ufficiale di The Witcher 4. In precedenza, il PM Jan Hermanowicz aveva invitato i giocatori a rimandare il giudizio fino all'uscita del gioco, spiegando che sarà allora possibile "vedere con i propri occhi e abbracciare pienamente il suo personaggio e la sua storia".

Per poterlo fare, tuttavia, bisognerà ancora aspettare. CD Projekt Red ha recentemente chiarito che The Witcher 4 non arriverà prima del 2028. Nel frattempo, i fan della serie potranno tornare nell'universo di Geralt grazie alla versione rimasterizzata di The Witcher 3, in arrivo il mese prossimo e disponibile gratuitamente per chi possiede già il gioco. Nel 2027 è inoltre prevista l'espansione Songs of the Past, ambientata a Lettenhove, la terra natale di Ranuncolo.

Proprio parlando del contenuto aggiuntivo, Weber ha sottolineato il legame ancora forte con il protagonista originale: "Dopo tutto questo tempo, possiamo finalmente mostrarvi di più di Songs of the Past, una storia a cui lavoriamo da molto tempo. L'avventura di Geralt a Letten contiene tantissimo del nostro amore per The Witcher e, soprattutto, quello dei nostri cari amici di Fool's Theory. E per tutti i nostri fan storici, questa storia è per voi!"