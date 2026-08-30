Hoa 2, alla Gamescom abbiamo provato il puzzle adventure ispirato allo Studio Ghibli

Hoa viene dal vietnamita, significa fiore, ma è anche il nome della fatina protagonista. Si legge "uà", ci dicono gli sviluppatori di Skrollcat Studio, ammettendo che spesso - specialmente in inglese - si sbaglia l'accento. Invece è bene pronunciarlo in modo corretto, perché in quelle poche lettere è nascosto un po' tutto il senso di quest'opera colorata, ispirata dichiaratamente ai lavori dello Studio Ghibli. Difatti, ci anticipano, confermando l'ispirazione a Laputa - Il castello nel cielo. Se non ce l'avessero detto, l'avremmo comunque immaginato dall'enorme robot di metallo che giace accanto alla fatina. È lui il motore narrativo della storia: è rimasto senza carburante e ha smesso di muoversi da tempo, ma la fata vuole rimetterlo in piedi e si avventura in questo mondo pastello per cercare una soluzione.

Hoa 2 è il seguito dell'omonimo videogioco del 2021 e compie una scelta molto coraggiosa: il passaggio alle tre dimensioni. Coraggiosa, dicevamo, sia perché ha portato Skrollcat Studio a ripensare alle meccaniche centrali del progetto, sia perché in qualche modo l'allontana un po' dall'estetica da cartone animato che lo caratterizzava prima. Gli sfondi, anche in questo caso, sono dipinti a mano, le musiche sono dolci e rilassanti, ma inevitabilmente l'effetto finale è un po' più lontano da un anime Ghibli e più vicino a quello di un videogioco. Forse non è proprio un male: è chiaro che questo progetto è alla ricerca di una sua identità visiva e le tre dimensioni gli danno modo anche di allargare le possibilità di gioco pad alla mano.

Il nostro amico gigante di ferro deve essere salvato!

Abbiamo provato Hoa 2 alla Gamescom, avendo anche l'occasione di giocare a fianco degli sviluppatori. La demo che abbiamo affrontato ci ha accompagnati per circa mezz'ora, alla ricerca di una soluzione per svegliare il nostro amico gigante. La prova è stata un vero e proprio toccasana rilassante dopo un'infernale giornata di appuntamenti su e giù per la fiera tedesca.