DLSS 5 funziona anche su GeForce RTX 4000 grazie ai modder, che l'applicano anche a GTA 6

Stiamo assistendo a una vera e propria invasione del DLSS 5, con il nuovo sistema di rendering di NVIDIA che ora sembra sia utilizzabile anche su schede video GeForce RTX 4000 grazie all'intervento dei modder, nonostante la compagnia abbia presentato la funzionalità come esclusivamente legata all'architettura Blackwell di RTX 5000.
Come abbiamo visto, nelle ore scorse da alcuni modder hanno "estratto" il DLSS 5 da una libreria nascosta in NBA 2K27 e l'hanno attivato su vari giochi come Control, The Last of Us Parte 2 e altri con risultati decisamente sorprendenti, ma la questione si sta espandendo a macchia d'olio.
Tutto è partito dalla diffusione del file nvngx_dlssnr.dll, una Liberia associata al nuovo sistema di Neural Rendering con DLSS 5: estrapolato da NBA 2K27 in accesso antcipato, il file è stato applicato ad altri giochi con risultati davvero impressionanti.
Tecnicamente impressionante, artisticamente controverso
Il sistema effettua un rendering avanzato della grafica dei giochi su cui è applicato, con risultati che, come abbiamo visto, risultano alquanto controversi: sebbene gli scenari ottengano degli avanzamenti tecnici sul fronte di illuminazione e resa dei materiali, sono soprattutto i volti dei personaggi a far discutere, visto che tendono ad appiattarsi tutti su uno stile grafico realistico sostanzialmente uniforme, a prescindere dallo stile grafico adottato dal materiale originale.
Al di là delle ormai note polemiche sul DLSS 5, da questa diffusione non ufficiale emergono però anche altre conseguenze interessanti, come l'apparente estensione della tecnologia possibile anche a schede video precedenti.
Sebbene DLSS 5 sia stato presentato come sistema compatibile solo con le nuove NVIDIA GeForce RTX 5000, sembra che i modder siano riusciti a farlo funzionare anche sulle schede video basate su Ada Lovelace, ovvero le RTX 4000.
Il limite non sembra infatti di origine generazionale: il sistema sembra basarsi comunque sul formato FP8, facendo cadere uno dei potenziali limiti del DLSS 5 su altre architetture, ma pare legato alla presenza di codice per i CUDA core riferiti specificamente a quelli presenti nelle GPU Blackwell.
Il modder "Uncle Burrito" ha lavorato direttamente sui file della libreria, sostituendoli con versioni in grado di funzionare sulle schede video precedenti, sebbene ovviamente in forma assolutamente non ufficiale, come spiegato dal modder stesso a Tom's Hardware.
Nel frattempo, prosegue l'applicazione sperimentale del DLSS 5 "estratto" dai modder a vari altri giochi come The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2, Stellar Blade, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e perfino al filmato di gameplay di GTA 6, con risultati variegati.