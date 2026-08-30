DLSS 5 funziona anche su GeForce RTX 4000 grazie ai modder, che l'applicano anche a GTA 6

Stiamo assistendo a una vera e propria invasione del DLSS 5, con il nuovo sistema di rendering di NVIDIA che ora sembra sia utilizzabile anche su schede video GeForce RTX 4000 grazie all'intervento dei modder, nonostante la compagnia abbia presentato la funzionalità come esclusivamente legata all'architettura Blackwell di RTX 5000.

Come abbiamo visto, nelle ore scorse da alcuni modder hanno "estratto" il DLSS 5 da una libreria nascosta in NBA 2K27 e l'hanno attivato su vari giochi come Control, The Last of Us Parte 2 e altri con risultati decisamente sorprendenti, ma la questione si sta espandendo a macchia d'olio.

Tutto è partito dalla diffusione del file nvngx_dlssnr.dll, una Liberia associata al nuovo sistema di Neural Rendering con DLSS 5: estrapolato da NBA 2K27 in accesso antcipato, il file è stato applicato ad altri giochi con risultati davvero impressionanti.