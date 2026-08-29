The Witcher 4 potrebbe non uscire su disco su PlayStation, ma CD Projekt non rinuncerà alle edizioni fisiche

The Witcher 4 dovrebbe arrivare nei negozi nel 2028, di conseguenza con Sony che potrebbe aver già interrotto la produzione dei dischi per le console PlayStation. Il co‑CEO di CD Projekt, Michał Nowakowski, ha commentato la situazione anticipando una buona e una cattiva notizia.
La cattiva è che lo studio non può opporsi alla decisione di Sony né pubblicare autonomamente una versione su disco del nuovo capitolo della serie. La buona notizia è che CD Projekt non rinuncerà alle edizioni fisiche, anche in assenza del disco, e porterà comunque nei negozi una confezione con extra e oggetti da collezione.
Le parole di Nowakowski
"Sappiamo cosa ha annunciato PlayStation. E non abbiamo alcuna influenza sulle loro politiche. I dischi dei produttori, inclusa PlayStation, devono essere realizzati nelle loro fabbriche. Quindi, se davvero interromperanno la produzione entro il 2028, allora sì: non avremo The Witcher 4 su disco", ha dichiarato Nowakowski a The Game Business.
"Ma siamo grandi fan del fatto che le persone possano avere accesso a oggetti tangibili e collezionabili. Siamo nerd anche noi, e ci piace. Lo abbiamo sempre sostenuto. Qualunque cosa accada, avremo sicuramente una confezione: una box che conterrà degli extra, qualcosa che vorrete aprire e godervi. Ma non abbiamo alcuna influenza sulla situazione attuale."
Nessuna informazione, invece, su delle eventuali edizioni fisiche di The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, la nuova versione con tanti aggiornamenti e migliorie grafiche e al gameplay in arrivo il 29 settembre, che di fatto potrebbe diventare l'ultimo capitolo della serie ad arrivare su supporto fisico per console PlayStation.