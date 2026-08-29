The Witcher 4 potrebbe non uscire su disco su PlayStation, ma CD Projekt non rinuncerà alle edizioni fisiche

La cattiva è che lo studio non può opporsi alla decisione di Sony né pubblicare autonomamente una versione su disco del nuovo capitolo della serie. La buona notizia è che CD Projekt non rinuncerà alle edizioni fisiche , anche in assenza del disco, e porterà comunque nei negozi una confezione con extra e oggetti da collezione .

The Witcher 4 dovrebbe arrivare nei negozi nel 2028, di conseguenza con Sony che potrebbe aver già interrotto la produzione dei dischi per le console PlayStation . Il co‑CEO di CD Projekt, Michał Nowakowski, ha commentato la situazione anticipando una buona e una cattiva notizia.

Le parole di Nowakowski

"Sappiamo cosa ha annunciato PlayStation. E non abbiamo alcuna influenza sulle loro politiche. I dischi dei produttori, inclusa PlayStation, devono essere realizzati nelle loro fabbriche. Quindi, se davvero interromperanno la produzione entro il 2028, allora sì: non avremo The Witcher 4 su disco", ha dichiarato Nowakowski a The Game Business.

"Ma siamo grandi fan del fatto che le persone possano avere accesso a oggetti tangibili e collezionabili. Siamo nerd anche noi, e ci piace. Lo abbiamo sempre sostenuto. Qualunque cosa accada, avremo sicuramente una confezione: una box che conterrà degli extra, qualcosa che vorrete aprire e godervi. Ma non abbiamo alcuna influenza sulla situazione attuale."

Nessuna informazione, invece, su delle eventuali edizioni fisiche di The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, la nuova versione con tanti aggiornamenti e migliorie grafiche e al gameplay in arrivo il 29 settembre, che di fatto potrebbe diventare l'ultimo capitolo della serie ad arrivare su supporto fisico per console PlayStation.