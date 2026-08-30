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LEGO Pokémon ha annunciato altri cinque set della serie Smart Play per il 2027

Dall'evento PokémonXP arriva anche l'annuncio di cinque nuovi set della sere LEGO Pokémon Smart Play, tutti in arrivo nel corso del 2027 e con dei primi teaser sui contenuti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/08/2026
Un'immagine di Pikachu in versione LEGO Smart Play

Nel classico stile "Chi è quel Pokémon?", quiz che caratterizza da anni la serie animata, LEGO ha annunciato il prossimo arrivo di altri cinque set di LEGO Pokémon della serie Smart Play, previsti arrivare nel corso del 2027.

L'annuncio è arrivo durante il secondo giorno dell'evento PokémonXP, con un evento ufficiale che, per il momento, non ha ancora svelato in maniera chiara i contenuti dei cinque nuovi pacchetti previsti arrivare nel corso del prossimo anno.

In linea con la tradizione del classico quiz sui Pokémon, anche in questo caso la compagnia si è limitata a svelare delle silhouette, molte delle quali forse facilmente intuibili dai fan della serie, sebbene ovviamente reinterpretate secondo lo stile dei mattoncini da costruzione.

Chi è quel Pokémon?

Potete vedere i nuovi LEGO Pokémon Smart Play in arrivo nelle immagini qui sotto, in attesa di una loro presentazione ufficiale ed esplicita che sveli l'identità delle varie creature, ma indubbiamente molti riusciranno comunque già a capire di cosa si tratti da queste immagini.

Una delle immagini con le silhouette dei set in arrivo
Una delle immagini con le silhouette dei set in arrivo
Gli altri tre LEGO Pokémon in arrivo nel 2027
Gli altri tre LEGO Pokémon in arrivo nel 2027

Tutti i set sono previsti arrivare nel 2027 e dovrebbero rientrare precisamente nella linea Smart Play già vista per gli altri modelli disponibili della serie LEGO Pokémon.

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In base a quanto possiamo vedere, le creature in questione dovrebbero essere (spoiler): Charcadet, Grookey, Mankey, Pichu e Wingull, salvo eventuali sorprese.

In precedenza, nella stessa linea sono stati lanciati anche Pikachu, Bulbasaur e Bidoof, Mew, Squirtle, Umbreon e Garchomp, Eevee e Lapras, Cubone e Gengar, Jigglypuff, gli di Paldea, Charmander e Geodude, Charizard e Jolteon e Mewtwo.

Tutti i set Smart Play sono caratterizzati dalla presenza di uno o più dei nuovi mattoncini Smart Brick, in grado di interagire in varie maniere producendo suoni in base a movimenti o altro.

#Pokémon
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