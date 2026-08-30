LEGO Pokémon ha annunciato altri cinque set della serie Smart Play per il 2027

Chi è quel Pokémon?

Potete vedere i nuovi LEGO Pokémon Smart Play in arrivo nelle immagini qui sotto, in attesa di una loro presentazione ufficiale ed esplicita che sveli l'identità delle varie creature, ma indubbiamente molti riusciranno comunque già a capire di cosa si tratti da queste immagini.

Una delle immagini con le silhouette dei set in arrivo

Gli altri tre LEGO Pokémon in arrivo nel 2027

Tutti i set sono previsti arrivare nel 2027 e dovrebbero rientrare precisamente nella linea Smart Play già vista per gli altri modelli disponibili della serie LEGO Pokémon.

In base a quanto possiamo vedere, le creature in questione dovrebbero essere (spoiler): Charcadet, Grookey, Mankey, Pichu e Wingull, salvo eventuali sorprese.

In precedenza, nella stessa linea sono stati lanciati anche Pikachu, Bulbasaur e Bidoof, Mew, Squirtle, Umbreon e Garchomp, Eevee e Lapras, Cubone e Gengar, Jigglypuff, gli di Paldea, Charmander e Geodude, Charizard e Jolteon e Mewtwo.

Tutti i set Smart Play sono caratterizzati dalla presenza di uno o più dei nuovi mattoncini Smart Brick, in grado di interagire in varie maniere producendo suoni in base a movimenti o altro.