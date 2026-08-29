Campionati Mondiali Pokémon 2026: bannati tre giocatori italiani, tra cui l'ex campione del mondo Luca Ceribelli

Luca Ceribelli, campione del mondo Pokémon del 2024, insieme a Ruben Gianzini e Luca Lussignoli, sono stati banditi dai Campionati Mondiali Pokémon 2026 di San Francisco dopo che i loro pass sono stati ritirati dallo staff dell'evento.

In un lungo comunicato pubblicato sui social, Ceribelli ha spiegato la dinamica che avrebbe portato alla squalifica sua e dei due giocatori italiani. Tutto sarebbe iniziato al Pokémon Center dell'evento, dove i tre sono stati fermati per aver fatto entrare in fila Ruben Gianzini, che, sottolinea Ceribelli, "ha una disabilità documentata che gli rende estremamente difficile sostare in spazi affollati".

Secondo la loro versione, il Pokémon Center non avrebbe previsto alcuna forma di accomodamento per lui, motivo per cui Ceribelli e Lussignoli avrebbero deciso di fargli saltare la fila facendolo unire al loro gruppo, mettendo però così in allerta lo staff dell'evento.