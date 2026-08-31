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Onimusha: Way of the Sword, svelate le dimensioni del download su PS5 e data del preload

Onimusha: Way of the Sword si avvicina al debutto e svela in anticipo dimensioni del download e data del preload su PS5, mentre emergono anche i pesi delle versioni PC e Switch 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/08/2026
Musashi Miyamoto in Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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A pochi giorni dal lancio di Onimusha: Way of the Sword, emergono in anticipo le informazioni su dimensioni del download e data del preload della versione PS5 del nuovo capitolo che rilancia la storica serie Capcom.

Secondo quanto riportato da PlayStation Game Size su X, il titolo richiederà 41,235 GB per la versione 1.000.001 dell'applicazione. A questo valore potrebbe aggiungersi una patch di lancio, che andrebbe a modificare leggermente il peso complessivo. Le dimensioni risultano in linea con i circa 50 GB richiesti su PC, mentre l'eShop di Switch 2 indica un download da 32 GB.

Onimusha: Way of the Sword arriva nei negozi questa settimana

Per quanto riguarda il preload, il PlayStation Store mantiene la consueta finestra di anticipo: sarà possibile iniziare a scaricare i file del gioco dalla mezzanotte del 2 settembre. Nell'attesa, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword, anche per farvi un'idea nel caso non siate ancora convinti di procedere all'acquisto.

I voti di Onimusha: Way of the Sword premiano il gioco Capcom? I voti di Onimusha: Way of the Sword premiano il gioco Capcom?

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 4 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam). È inoltre possibile provare alcune sezioni grazie alla demo, disponibile su tutte le piattaforme e recentemente aggiornata con nuovi contenuti.

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