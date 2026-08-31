Onimusha: Way of the Sword, svelate le dimensioni del download su PS5 e data del preload

Onimusha: Way of the Sword arriva nei negozi questa settimana

Per quanto riguarda il preload, il PlayStation Store mantiene la consueta finestra di anticipo: sarà possibile iniziare a scaricare i file del gioco dalla mezzanotte del 2 settembre. Nell'attesa, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword, anche per farvi un'idea nel caso non siate ancora convinti di procedere all'acquisto.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 4 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam). È inoltre possibile provare alcune sezioni grazie alla demo, disponibile su tutte le piattaforme e recentemente aggiornata con nuovi contenuti.