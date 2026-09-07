Ecco quanto ha venduto Onimusha: Way of the Sword il giorno del lancio: i dati ufficiali

Onimusha: Way of the Sword è un successo, secondo i dati condivisi da Capcom. Il gioco d'azione, infatti, è stato in grado di piazzare più di un milione di unità nel suo primo giorno.
Inoltre, la compagnia di Osaka ha confermato che la serie di Onimusha ha ora superato i dieci milioni di copie vendute.
I motivi del successo di Onimusha: Way of the Sword
Capcom spiega che "attraverso diverse iniziative di marketing precedenti al lancio, come la pubblicazione di molteplici demo ed esibizioni hands-on, Capcom ha lavorato per espandere la conoscenza del prodotto presso un'ampia fascia di utenti, ottenendo vendite che hanno superato il milione di unità nel solo giorno di uscita."
La compagnia prosegue affermando: "Oltre a pubblicare regolarmente grandi novità ogni anno, Capcom si sta concentrando sulla riattivazione di IP che non ricevono un nuovo capitolo da diverso tempo. La compagnia sta lavorando per massimizzare ulteriormente il proprio valore aziendale sfruttando il suo ricco catalogo di contenuti, incluso questo titolo."
Potete leggere la nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword.