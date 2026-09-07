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La funzionalità Disc to Digital funziona anche su Xbox One con giochi per Xbox Series X

A quanto pare, è possibile ottenere le licenze digitali di giochi su disco Xbox Series X anche attraverso Xbox One, con il sistema che funziona sulla vecchia console con i titoli nuovi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/09/2026
Xbox Series X con disco

Da alcune fonti online arrivano conferme su una particolarità della nuova funzionalità Xbox Disc to Digital su cui c'era una certa curiosità: a quanto pare funziona anche inserendo giochi Xbox Series X nel lettore di Xbox One.

Come dimostrato anche dal video pubblicato dallo youtuber Austin Evans e riportato qui sotto, il sistema consente di ottenere una licenza digitale anche per i giochi Xbox Series X inseriti nel lettore disco di Xbox One, cosa che apre prospettive interessanti per chi possiede ancora la console Microsoft della scorsa generazione.

Ovviamente, i giochi Xbox Series X non funzionano su Xbox One, come riferisce il messaggio di avviso che compare al loro inserimento, ma i dischi vengono comunque riconosciuti e l'opzione per ottenere la licenza digitale è correttamente utilizzabile.

Un sistema più furbo del previsto

Come vediamo nel video riportato qui sotto, lo youtuber inserisce il disco Xbox Series X di Need for Speed Unbound all'interno di Xbox One: la console riferisce il classico messaggio sull'incompatibilità del gioco, ma il disco viene riconosciuto e così è possibile selezionare l'opzione "richiedi la licenza digitale".

Con questo sistema, in sostanza, è possibile ottenere le licenze digitali di giochi Xbox Series X anche senza possedere la console in questione, aprendo dunque a diverse prospettive.

La funzione Disc to Digital di Xbox è disponibile da oggi per gli Insider, pubblicata la FAQ ufficiale La funzione Disc to Digital di Xbox è disponibile da oggi per gli Insider, pubblicata la FAQ ufficiale

Per esempio, un utente che possiede Xbox Series S e una vecchia Xbox One può acquistare giochi su disco per Xbox Series X, che in certi casi si possono trovare a prezzi più economici rispetto alle controparti digitali, e poterli comunque usare su Series S ottenendone la licenza digitale attraverso Xbox One.

Come abbiamo visto, l funzione Disc to Digital è stata messa a disposizione a fine agosto per gli utenti Xbox Insider e sarà aperta a tutti nel prossimo periodo. A quanto pare funziona anche su giochi rimossi dal mercato e ci sono già oltre 800 giochi compatibili con il sistema.

#Microsoft
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