La funzionalità Disc to Digital funziona anche su Xbox One con giochi per Xbox Series X

Ovviamente, i giochi Xbox Series X non funzionano su Xbox One, come riferisce il messaggio di avviso che compare al loro inserimento, ma i dischi vengono comunque riconosciuti e l'opzione per ottenere la licenza digitale è correttamente utilizzabile.

Un sistema più furbo del previsto

Come vediamo nel video riportato qui sotto, lo youtuber inserisce il disco Xbox Series X di Need for Speed Unbound all'interno di Xbox One: la console riferisce il classico messaggio sull'incompatibilità del gioco, ma il disco viene riconosciuto e così è possibile selezionare l'opzione "richiedi la licenza digitale".

Con questo sistema, in sostanza, è possibile ottenere le licenze digitali di giochi Xbox Series X anche senza possedere la console in questione, aprendo dunque a diverse prospettive.

Per esempio, un utente che possiede Xbox Series S e una vecchia Xbox One può acquistare giochi su disco per Xbox Series X, che in certi casi si possono trovare a prezzi più economici rispetto alle controparti digitali, e poterli comunque usare su Series S ottenendone la licenza digitale attraverso Xbox One.

Come abbiamo visto, l funzione Disc to Digital è stata messa a disposizione a fine agosto per gli utenti Xbox Insider e sarà aperta a tutti nel prossimo periodo. A quanto pare funziona anche su giochi rimossi dal mercato e ci sono già oltre 800 giochi compatibili con il sistema.