Fire Emblem Fortune's Weave esce tra 10 giorni: effettua il pre-order direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia Switch 2 di Fire Emblem Fortune's Weave al prezzo finale di 79,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Fire Emblem: Fortune's Weave è un gioco di ruolo tattico ambientato nello stesso universo di Fire Emblem: Three Houses. I giocatori possono scegliere tra quattro protagonisti: Cai, Theodora, Dietrich e Leda, ognuno dei quali conduce a un percorso narrativo differente. Come nei precedenti capitoli della serie, il combattimento è a turni e si svolge su mappe caratterizzate da una griglia.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura utilizza un sistema basato sul calendario: il tempo a disposizione tra uno scontro e l'altro può essere impiegato per esplorare Dagsion, allenarsi, consumare pasti insieme agli alleati o reclutare nuove unità. Il protagonista può inoltre lasciare Dagsion per affrontare combattimenti nei dungeon, una caratteristica già vista in Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.
Tra le novità figurano invece le Blaze Arts, che consumano punti salute anziché la durabilità delle armi, e nuove cavalcature come l'Ornius.
La storia è ambientata nell'Impero di Dagda, sulla capitale Dagsion, nel continente di Dagda, separato da Fódlan dal mare. Al centro dell'avventura ci sono gli Heroic Games, un torneo simile a una competizione gladiatoria in cui il vincitore può ottenere un desiderio dal Divine Sovereign. La data d'uscita è fissata per prossimo il 17 settembre.