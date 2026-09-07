Fire Emblem Fortune's Weave esce tra 10 giorni: effettua il pre-order direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia Switch 2 di Fire Emblem Fortune's Weave al prezzo finale di 79,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Fire Emblem: Fortune's Weave è un gioco di ruolo tattico ambientato nello stesso universo di Fire Emblem: Three Houses. I giocatori possono scegliere tra quattro protagonisti: Cai, Theodora, Dietrich e Leda, ognuno dei quali conduce a un percorso narrativo differente. Come nei precedenti capitoli della serie, il combattimento è a turni e si svolge su mappe caratterizzate da una griglia.