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Halloween: The Game ha un grosso problema con un minigioco sessuale: il team corregge e si scusa

I rapporti sessuali tra adulti e minorenni sono illegali, anche nelle opere di finzione, e Halloween: The Game lo sa bene e ha risolto il problema con una patch.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/09/2026
Halloween: The Game
Halloween: The Game
Halloween: The Game
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Halloween: The Game include al proprio interno un minigioco nel quale due personaggi possono avere un rapporto sessuale in un armadio per potenziarsi. Non si tratta di nulla di problematico, se non fosse per un dettaglio.

A causa di un errore, un personaggio che ha una cinquantina d'anni poteva avere un rapporto sessuale con un personaggio minorenne. Il team ha chiaramente rimosso il tutto e ha commentato la questione.

Le parole degli autori di Halloween: The Game

IllFonic ha rilasciato a IGN USA la seguente dichiarazione: "I giocatori potrebbero aver notato che la nostra ultima hotfix ha rimosso il minigame Two-Person Power-Up."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Ciò è stato causato da un problema imprevisto che consentiva ai personaggi di rinforzo dell'endgame di interagire con il minigame, e si è trattato di una grave svista da parte nostra."

Halloween: The Game non uscirà su PS5 in Giappone, ecco perché Halloween: The Game non uscirà su PS5 in Giappone, ecco perché

"In futuro arriveranno ulteriori contenuti e minigame, ma attualmente la nostra attenzione è concentrata sulle esigenze immediate del gioco. Tenete d'occhio i nostri canali social per tutti gli aggiornamenti non appena saranno disponibili."

Ecco infine il trailer di Halloween: The Game che presenta il single player.

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