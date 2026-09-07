Halloween: The Game ha un grosso problema con un minigioco sessuale: il team corregge e si scusa

A causa di un errore, un personaggio che ha una cinquantina d'anni poteva avere un rapporto sessuale con un personaggio minorenne. Il team ha chiaramente rimosso il tutto e ha commentato la questione.

Halloween: The Game include al proprio interno un minigioco nel quale due personaggi possono avere un rapporto sessuale in un armadio per potenziarsi . Non si tratta di nulla di problematico, se non fosse per un dettaglio.

Le parole degli autori di Halloween: The Game

IllFonic ha rilasciato a IGN USA la seguente dichiarazione: "I giocatori potrebbero aver notato che la nostra ultima hotfix ha rimosso il minigame Two-Person Power-Up."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Ciò è stato causato da un problema imprevisto che consentiva ai personaggi di rinforzo dell'endgame di interagire con il minigame, e si è trattato di una grave svista da parte nostra."

"In futuro arriveranno ulteriori contenuti e minigame, ma attualmente la nostra attenzione è concentrata sulle esigenze immediate del gioco. Tenete d'occhio i nostri canali social per tutti gli aggiornamenti non appena saranno disponibili."

Ecco infine il trailer di Halloween: The Game che presenta il single player.