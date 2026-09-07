Un capolavoro di poesia e salti a meno di 8€: Ori and the Will of the Wisps per PC in sconto su Instant Gaming

Uno dei metroidvania più affascinanti ed emozionanti degli ultimi anni torna a prezzo ridotto per i giocatori PC. Ori and the Will of the Wisps è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 79% applicato al prezzo netto di 6,29 €, importo che porta la spesa finale a 7,67 € con IVA al 22% inclusa. Confrontato con il listino originale di 30,00 €, l'acquisto sul negozio di key garantisce un risparmio effettivo di 22,33 €. Per riscattare il codice e posizionare subito il titolo nella vostra libreria, trovate il link dedicato nel box promozionale situato in alto.

Tra la foresta di Niwen e un sistema di combattimento rinnovato

Seguito diretto dell'apprezzato Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps vi guida attraverso la rigogliosa ma minacciosa regione di Niwen, in una missione per ritrovare la giovane civetta Ku e svelare il vero destino dello spirito della foresta. Rispetto al primo capitolo, la struttura di gioco espande notevolmente il sistema di combattimento introducendo un arsenale di armi spirituali ravvicinate e a distanza, affiancato da un sistema di frammenti di spirito personalizzabili per adattare le abilità passive al proprio stile di guida.

La componente platform si conferma estremamente precisa e dinamica, arricchita da inseguimenti mozzafiato e scontri con boss imponenti. Il tutto è sorretto da uno stile artistico dipinto a mano e da una colonna sonora orchestrale di altissimo livello. L'acquisto sul negozio di key fornisce un codice digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.