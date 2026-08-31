Halloween: The Game non uscirà su PS5 in Giappone, ecco perché

Tuttavia, si conclude il messaggio, "le versioni digitali di Halloween: The Game saranno comunque disponibili su Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store e usciranno in Giappone mercoledì 9 settembre 2026."

"I rimborsi per i giocatori che hanno effettuato la prenotazione della versione PS5 verranno elaborati direttamente dalla piattaforma. Per qualsiasi richiesta di informazioni relativa a questi dettagli, vi invitiamo a rivolgervi direttamente a Sony."

"Abbiamo stabilito che modificare i contenuti per renderli conformi ai requisiti avrebbe compromesso significativamente la visione del film originale e ci avrebbe inoltre impedito di offrire l'esperienza che i giocatori si aspettano", hanno scritto gli sviluppatori in un messaggio rivolto agli utenti.

Illfonic ha annunciato che Halloween: The Game non uscirà su PS5 in Giappone a causa dell'impossibilità di ottenere una classificazione CERO per via della violenza presente nel gioco, che gli autori non hanno voluto stemperare.

Un problema legato a PlayStation?

Probabilmente ricorderete che alcuni mesi fa Dying Light: The Beast è stato censurato in Giappone perché troppo brutale: una situazione che appare del tutto identica a quella di Halloween: The Game, solo che in questo caso Illfonic si è rifiutata di effettuare tagli al fine di ottenere il rating.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ad ogni modo, il team non ha spiegato come mai il gioco non uscirà su PS5 ma sarà regolarmente disponibile su PC e Xbox Series X|S, visto che anche queste piattaforme devono sottostare al rating emesso dal CERO.

Ci sono forse delle linee guida di PlayStation per il Giappone che hanno costituito un ulteriore ostacolo alla pubblicazione?