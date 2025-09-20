Dying Light: The Beast è stato censurato in Giappone, perché troppo brutale

Dying Light: The Beast, il nuovo capitolo della serie horror a tema zombie di Techland, è stato pubblicato in Giappone con meno violenza e senza nudità. Insomma, è stato censurato, come ha riportato la testata GameSpark*. Le modifiche sono state introdotte per rispettare le linee guida del CERO, l'ente giapponese di classificazione dei videogiochi.