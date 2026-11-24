Si tratta di una digressione in stile multiplayer, che dovrebbe dunque determinare delle variazioni importanti nella struttura del gioco, pur mantenendo alcuni elementi del gameplay e la medesima ambientazione di riferimento.

Presentato durante la Summer Game Fest dell'anno scorso , all'epoca con il titolo "The Cube", il gioco è la nuova produzione di Mundfish collegata ad Atomic Heart , tanto da aver cambiato titolo per rimarcare maggiormente questa connessione con il gioco precedente.

Mundfish ha pubblicato un nuovo teaser trailer per Atomic Heart: The CUBE , il suo nuovo sparatutto RPG multiplayer collegato allo strano universo fantascientifico del suo gioco precedente, ma caratterizzato da struttura e gameplay differenti.

Il nuovo teaser trailer

"Valutazione delle osservazioni: era impossibile prevedere l'entità della minaccia rappresentata dal cubo gigante rotante", si legge nel breve testo che accompagna questo teaser trailer, che mostra solo un frammento di quello che sarà probabilmente un trailer più esteso in arrivo in seguito.

Intitolato non per nulla "Archive File n.1", il teaser sembra riferirsi a una serie di video e documenti che dovrebbero essere pubblicati in seguito per svelare meglio la strana ambientazione di Atomic Heart: The Cube.

Il gioco, secondo la descrizione dello stesso team Mundfish, è un "RPG shooter multiplayer" che mischia "un'ambientazione unica, una trama avvincente e missioni emozionanti, il tutto in un unico gioco", nel quale ci troviamo ad immergerci in "un mondo vivo, ricco di personaggi memorabili, biomi variegati e tantissimi nemici, tra cui potenti boss".