Mundfish ha pubblicato un nuovo teaser trailer per Atomic Heart: The CUBE, il suo nuovo sparatutto RPG multiplayer collegato allo strano universo fantascientifico del suo gioco precedente, ma caratterizzato da struttura e gameplay differenti.
Presentato durante la Summer Game Fest dell'anno scorso, all'epoca con il titolo "The Cube", il gioco è la nuova produzione di Mundfish collegata ad Atomic Heart, tanto da aver cambiato titolo per rimarcare maggiormente questa connessione con il gioco precedente.
Si tratta di una digressione in stile multiplayer, che dovrebbe dunque determinare delle variazioni importanti nella struttura del gioco, pur mantenendo alcuni elementi del gameplay e la medesima ambientazione di riferimento.
Le caratteristiche di The Cube
Tra le caratteristiche che vengono menzionate da Mundfish per Atomic Hart: The Cube c'è una storia profonda che ha un notevole impatto nella narrazione generale di Atomic Heart, nonostante la natura multiplayer di questo gioco.
L'ambientazione è ovviamente un elemento centrale, in particolare il colossale cubo rotante in grado di creare variazioni nell'illuminazione e negli scenari circostanti, oltre a presentare biomi diversi sulla sua superficie.
L'esplorazione di questa particolare ambientazione rappresenta una caratteristica fondamentale del gameplay, al di là degli scontri, alla scoperta di vari segreti.
Il gioco presenta una progressione "profonda e persistente", che dunque consente di far evolvere il proprio personaggio costantemente, di partita in partita. Il sistema di combattimento sembra implementare elementi tattici, con la necessità di integrare abilità speciali a una giusta scelta di armi ed equipaggiamenti, anche a seconda dei nemici che ci si trova ad affrontare.
Mundfish parla anche di "un innovativo sistema di split-rendering che rivoluziona il modo in cui viene gestito il movimento negli ambienti interattivi. Questa tecnologia proprietaria è alla base del mondo dinamico di The CUBE, consentendo transizioni fluide, tracciamento intelligente degli oggetti e sincronizzazione multiplayer".
Quest'ultimo aspetto a dire il vero non è molto chiaro, ma sembra rappresentare un elemento importante del gioco, dunque attendiamo di capire meglio di cosa si tratti attraverso ulteriori aggiornamenti da parte degli sviluppatori.