Il CEO Piotr Nielubowicz ha riferito agli investitori che gli accordi stipulati con Sony riguardano i giochi di CD Projekt RED su PlayStation e sul catalogo dell'abbonamento PlayStation Plus , oltre "alla campagna marketing di The Witcher 4", ha spiegato.

Si tratta di un accordo simile all' esclusiva sul marketing di GTA 6 legata a PS5 , che sembra aver avuto effetti notevoli, in base ai primi dati emersi: non è chiaro però in cosa consista precisamente l'accordo su The Witcher 4 né se si tratti di una sorta di esclusiva sulla comunicazione come successo con il gioco Rockstar Games.

CD Projekt RED ha annunciato oggi di aver stretto un accordo di marketing con Sony PlayStation per The Witcher 4 , cosa che dovrebbe prevedere dunque una campagna promozionale e comunicativa incentrata in gran parte su PS5 e le piattaforme PlayStation in generale, nonostante si tratti di un gioco multipiattaforma.

The Witcher 4 "Plays best on PS5"?

"Questa cooperazione supporterà il nostro business e le previsioni finanziarie in questo e nei prossimi anni", ha riferito Nielubowicz, senza però riferire dettagli precisi su questo accordo, che probabilmente lascia a Sony parte dell'iniziativa sulla comunicazione promozionale del gioco.

Possiamo probabilmente aspettarci iniziative simili al tormentone "plays best on PS5" visto per GTA 6, e in generale la presenza del marchio PlayStation associato a The Witcher 4, nonostante il gioco sia già stato confermato come in arrivo anche su PC e Xbox Series X|S.

Si tratta a suo modo di un cambiamento importante nella strategia di CD Projekt RED, considerando che The Witcher 2 e The Witcher 3 erano legati a Xbox anche sul fronte marketing, con il secondo capitolo che non è praticamente mai arrivato sulle piattaforme Sony (mentre il primo è uscito solo su PC).

Anche Cyberpunk 2077 sfruttava un accordo con Microsoft in termini di marketing e promozione, con il titolo che fu addirittura rimosso da PlayStation Store in seguito ai problemi emersi sulla versione PS4, in un caso storico che però, evidentemente, non deve aver lasciato grossi traumi nel rapporto tra Sony e CD Projekt RED.