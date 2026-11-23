Con Ciri al centro di The Witcher 4 , possiamo aspettarci diverse novità rispetto al passato. Per tre capitoli abbiamo seguito le avventure di Geralt, imparando a conoscere la sua personalità e il suo modo di affrontare le situazioni. Con una nuova protagonista, però, anche la narrazione cambierà, permettendoci di vivere gli eventi da una prospettiva completamente diversa . Sebbene abbiamo già avuto modo di conoscere Ciri in passato, questa volta avremo l'opportunità di approfondire molto di più il suo carattere e il suo punto di vista. A svelare qualche dettaglio in merito è stato un membro di CD Projekt RED che si occupa proprio della storia del gioco.

"Ciri non è calma e composta come Geralt"

A fornire queste anticipazioni è stato Marcin Blacha, vicepresidente responsabile della trama di CD Projekt RED, che in un'intervista a Inven Global ha spiegato alcune delle principali differenze che possiamo aspettarci. Come già sappiamo, Ciri ha una personalità molto diversa da quella di Geralt, ma in The Witcher 4 questo aspetto avrà un peso ancora maggiore. A differenza sua, infatti, non è particolarmente calma e composta, anzi, fatica a nascondere le proprie emozioni.

La sua impulsività potrebbe quindi influenzare direttamente il modo in cui affronterà determinate situazioni e prenderà le proprie decisioni. "Ciri non è calma e composta come Geralt, né riesce a nascondere facilmente le proprie emozioni. È molto più impulsiva e tende a lasciarsi guidare dalle emozioni quando prende decisioni. Questa differenza cambia molte cose", ha spiegato Blacha.

Ciri sarà molto più impulsiva rispetto a Geralt

Questo cambiamento non riguarderà soltanto il carattere della protagonista, ma anche il modo in cui vivremo la narrazione. Rispetto ai precedenti capitoli, in cui vestivamo i panni di Geralt, con Ciri saremo maggiormente coinvolti negli eventi, seguendo più da vicino il suo punto di vista personale e le sue reazioni.

"Quando si gioca nei panni di Geralt, i giocatori si comportano più come un arbitro che deve decidere come risolvere una situazione. Quando si gioca nei panni di Ciri, invece, si è coinvolti molto più profondamente nella storia attraverso la sua prospettiva personale".