Con Ciri al centro di The Witcher 4, possiamo aspettarci diverse novità rispetto al passato. Per tre capitoli abbiamo seguito le avventure di Geralt, imparando a conoscere la sua personalità e il suo modo di affrontare le situazioni. Con una nuova protagonista, però, anche la narrazione cambierà, permettendoci di vivere gli eventi da una prospettiva completamente diversa. Sebbene abbiamo già avuto modo di conoscere Ciri in passato, questa volta avremo l'opportunità di approfondire molto di più il suo carattere e il suo punto di vista. A svelare qualche dettaglio in merito è stato un membro di CD Projekt RED che si occupa proprio della storia del gioco.
"Ciri non è calma e composta come Geralt"
A fornire queste anticipazioni è stato Marcin Blacha, vicepresidente responsabile della trama di CD Projekt RED, che in un'intervista a Inven Global ha spiegato alcune delle principali differenze che possiamo aspettarci. Come già sappiamo, Ciri ha una personalità molto diversa da quella di Geralt, ma in The Witcher 4 questo aspetto avrà un peso ancora maggiore. A differenza sua, infatti, non è particolarmente calma e composta, anzi, fatica a nascondere le proprie emozioni.
La sua impulsività potrebbe quindi influenzare direttamente il modo in cui affronterà determinate situazioni e prenderà le proprie decisioni. "Ciri non è calma e composta come Geralt, né riesce a nascondere facilmente le proprie emozioni. È molto più impulsiva e tende a lasciarsi guidare dalle emozioni quando prende decisioni. Questa differenza cambia molte cose", ha spiegato Blacha.
Questo cambiamento non riguarderà soltanto il carattere della protagonista, ma anche il modo in cui vivremo la narrazione. Rispetto ai precedenti capitoli, in cui vestivamo i panni di Geralt, con Ciri saremo maggiormente coinvolti negli eventi, seguendo più da vicino il suo punto di vista personale e le sue reazioni.
"Quando si gioca nei panni di Geralt, i giocatori si comportano più come un arbitro che deve decidere come risolvere una situazione. Quando si gioca nei panni di Ciri, invece, si è coinvolti molto più profondamente nella storia attraverso la sua prospettiva personale".
Una nuova prospettiva anche nelle missioni
La diversa personalità di Ciri avrà un ruolo importante anche nella struttura delle missioni. Se nei precedenti capitoli i giocatori erano chiamati soprattutto a valutare quale fosse la scelta moralmente più giusta, in The Witcher 4 entrerà in gioco anche una componente emotiva, che potrebbe influenzare il modo in cui affronteremo determinate situazioni.
"Non si tratta più solo di decidere quale scelta sia moralmente giusta; anche il grado di coinvolgimento emotivo che si prova nei confronti del personaggio influenzerà le decisioni. Poiché Ciri è una persona diversa da Geralt, le missioni in The Witcher 4 assumeranno una forma diversa rispetto a quelle di The Witcher 3."
Si tratta sicuramente di novità interessanti, che potrebbero contribuire a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e originale. Vestire i panni di Ciri ci permetterà infatti di osservare gli eventi da una prospettiva diversa, con dinamiche narrative differenti rispetto a quelle a cui ci aveva abituato Geralt. Nel frattempo, restiamo in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita del nuovo capitolo. Secondo alcune indiscrezioni, The Witcher 4 potrebbe arrivare verso la fine di aprile 2028, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.