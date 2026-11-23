Monopoly Go ha superato gli 8 miliardi di dollari di spesa complessiva da parte dei giocatori, ossia di soldi spesi nelle microtransazioni del gioco. A confermarlo a PocketGamer.biz è stato lo studio di sviluppo Scopely, che ha precisato come la soglia sia stata oltrepassata nel corso dell'estate. Quindi, nel frattempo i numeri saranno cresciuti ulterioramente. Inoltre, va notato che si tratta di un salto significativo rispetto ai 6 miliardi comunicati nel 2025.
Ricavi enormi
Monopoly Go incassa attraverso gli acquisti in-app e tramite il Tycoon Club, la piattaforma web che propone offerte esclusive ai giocatori. Il traguardo è arrivato in poco più di tre anni dal lancio, avvenuto nell'aprile 2023 dopo uno sviluppo durato sette anni.
Scopely è riuscita a mantenere il titolo ai vertici delle classifiche mobile e tra i giochi più redditizi in assoluto sui principali store. Secondo le stime di AppMagic, nel 2026 Monopoly Go è entrato nella top 10 sia su Google Play sia su App Store.
Sul Play Store, i dati indicano che è il gioco con i maggiori incassi dell'anno, con ricavi netti superiori ai 400 milioni di dollari da gennaio. Davanti a Roblox, Royal Match e a tutti gli altri grandi successi mobile. Da settembre è inoltre il titolo con il maggior guadagno mensile dello store.
Sull'App Store
Le stime sull'App Store indicano guadagni ancora più alti, con 477 milioni di dollari netti da inizio anno, ma qui la concorrenza è più serrata, con titoli come Honor of Kings e Whiteout Survival. Monopoly Go resta comunque stimato come il gioco con i maggiori incassi sull'App Store negli Stati Uniti. Queste cifre non includono i ricavi della piattaforma direct-to-consumer.