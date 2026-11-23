Monopoly Go ha superato gli 8 miliardi di dollari di spesa complessiva da parte dei giocatori, ossia di soldi spesi nelle microtransazioni del gioco. A confermarlo a PocketGamer.biz è stato lo studio di sviluppo Scopely, che ha precisato come la soglia sia stata oltrepassata nel corso dell'estate. Quindi, nel frattempo i numeri saranno cresciuti ulterioramente. Inoltre, va notato che si tratta di un salto significativo rispetto ai 6 miliardi comunicati nel 2025 .

Ricavi enormi

Monopoly Go incassa attraverso gli acquisti in-app e tramite il Tycoon Club, la piattaforma web che propone offerte esclusive ai giocatori. Il traguardo è arrivato in poco più di tre anni dal lancio, avvenuto nell'aprile 2023 dopo uno sviluppo durato sette anni.

Scopely è riuscita a mantenere il titolo ai vertici delle classifiche mobile e tra i giochi più redditizi in assoluto sui principali store. Secondo le stime di AppMagic, nel 2026 Monopoly Go è entrato nella top 10 sia su Google Play sia su App Store.

Sul Play Store, i dati indicano che è il gioco con i maggiori incassi dell'anno, con ricavi netti superiori ai 400 milioni di dollari da gennaio. Davanti a Roblox, Royal Match e a tutti gli altri grandi successi mobile. Da settembre è inoltre il titolo con il maggior guadagno mensile dello store.